Ob sie es darauf anlegen oder nicht, manche Sternzeichen können besonders rücksichtslos und gemein sein. Sie achten oft nicht auf die Gefühle anderer und können diese auch ganz einfach verletzen.

Besonders diese Sternzeichen sind sehr verletzend:

Jungfrau

Jungfrauen können hin und wieder sehr schlecht gelaunt sein. Dann sollte man ihnen besser nicht über den Weg laufen, denn ihr Missmut kann ganz schnell andere Personen treffen. Das Sternzeichen zieht gerne andere mit sich runter, damit es sich besser fühlt. Dabei kann es auch schon mal extrem verletzliche Worte von sich geben.

Widder

Der Widder ist extrem stur und gibt nicht gerne nach. Dabei kann er ganz schön aggressiv werden. Zudem fühlt sich der Widder schnell angegriffen und geht er erstmal in die Defensive, wird er zu einem richtigen Hitzkopf. Dann sagt er auch gerne mal Worte, die er eigentlich nicht so meint, aber seinen Gesprächspartner sehr verletzen. Später kann sich das Sternzeichen aber leider oft gar nicht mehr daran erinnern, was es gesagt hat.

Steinbock

Der Steinbock ist ein sehr ehrliches Sternzeichen. Manche Menschen wollen die Wahrheit aber einfach nicht hören. Und dem Steinbock fehlt es zudem an Feinfühligkeit. Wenn das Sternzeichen etwas stört, dann sagt es das auch direkt heraus, ohne Rücksicht auf die Gefühle der anderen. Das kann ganz schön verletzend sein.

Skorpion

Der Skorpion denkt oft nur an sich. Er ist dabei so in seiner eigenen Welt gefangen, dass er gar nicht merkt, wenn seine Taten andere Menschen verletzen. Oft merkt das Sternzeichen erst zu spät, dass es seine Mitmenschen vor den Kopf gestoßen hat. Einsichtig ist es dabei aber nicht. Auf eine Entschuldigung wartet man beim Skorpion vergeblich.