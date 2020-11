Ähnlich wie beim Black Friday, warten auch am heutigen Singles Day am 11. November verlockende Angebote und Schnäppchen auf euch! Hier gibt’s einen kleinen Überblick über die besten Deals.

Denn: Man gönnt sich ja sonst nix!

Woher kommt der Singles Day?

Ursprünglich wurde der Singles Day am 11.11.2009 in China ins Leben gerufen und sollte als Pendant zum Valentinstag allen Singles eine Freude bereiten. Denn viele Labels locken ihre Kunden mit verführerischen Rabatten und Aktionen an. Mittlerweile gilt der Tag, neben dem Black Friday, als eines der größten Shopping-Events der Welt. Auch in Europa haben sich die Angeboten bereits herumgesprochen.

Bei diesen Shops könnt ihr heute so richtig sparen:

About You

Wer heute auf About You shoppt, der kann sich einen Rabatt von -20 % auf alles sichern.

Amazon

Gerade noch im Prime-Day-Rausch winkt der Online-Riese Amazon schon wieder mit Angeboten. Diesmal: 11 % Rabatt – gemäß dem Datum. Doch einige Produkte sind davon ausgenommen.

Clinique

Auch die Beauty-Brand Clinique springt auf den Rabatt-Zug auf und erlässt sogar -30 % auf alles!

Douglas

Douglas hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Denn zusätzlich zu -20 % auf alles, gibt es bei jedem Einkauf ab dem Wert von 119 Euro der Marken Mac, Aveda, Clinique, Origins, Estée Lauder und DKNY eine Deluxe Bag gratis dazu. Diese beinhaltet Beauty-Produkte der genannten Marken im Wert von 140 Euro (so lange der Vorrat reicht).

H&M

H&M gibt Clubmitgliedern heute 22 % Rabatt auf das Lieblingsteil. Die Devise lautet: 11+11 = Singles Day Special.

Humanic

All jene, die Clubmitglieder von Humanic sind, ersparen sich heute -20 % auf alles!

Hunkemöller

Und auch die Unterwäschen-Marke Hunkemöller lockt mit 20 % Preisnachlass auf die gesamte Kollektion.

MediaMarkt

Der Technik-Riese MediaMarkt gibt nach einer Registrierung 11 % Rabatt auf Produkte.

My Vitamins

Beim Label My Vitamins könnt ihr heute so richtig über die Stränge schlagen. Bei einer Bestellung auf myvitamins.de, gibt’s heute sogar -50 %!

Peek & Cloppeburg

Auf ausgewählte Produkte gibt’s heute bei Peek & Cloppenburg bis zu -30 % Rabatt.

Refurbed

Das absolute Highlight am heutigen Singles Day ist wohl Refurbed. Wenn ihr heute dort bestellt, spart ihr gleich mehrere hundert Euro auf die recycelten Smartphones, Tablets & Co. Ein Rabatt von bis zu -40 % zahlt sich aus!

Sephora

Auch Sephora beschenkt Singles heute! Der Kosmetik-Himmel gibt bis zu -25 % auf einen Einkauf!

Thalia

Leseratten können sich heute bei Thalia austoben. 11 % Rabatt wartet auf euch!

Yves Rocher

Ab einem Einkauf von 40 Euro, gibt’s bei der Kosmetikmarke Yves Rocher 11 Euro Rabatt.