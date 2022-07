Während die meisten ganz genau wissen, was ein IQ ist, wissen im Gegensatz dazu nur die wenigsten, was ein EQ ist. Die Rede ist von emotionaler Intelligenz – der Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle richtig wahrnehmen, einordnen und beeinflussen zu können. Und das ist enorm wichtig, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Wir verraten euch hier, woran du einen emotional intelligenten Menschen erkennen kannst – und ob du selbst einer bist!

Wir alle haben in unserem Leben schon einmal einen Menschen kennengelernt, der extrem intelligent ist – und dem es jedoch an jeglichen sozialen Kompetenzen fehlt! Der Grund dafür könnte ein geringer EQ sein – ein geringer emotionaler Intelligenzquotient. Gemeint sind damit die wesentlichen Softskills, die Gefühle und Emotionen anderer Menschen richtig wahrnehmen und mit ihnen umgehen zu können. Und diese Fähigkeit ist nicht nur im Job wichtig, beispielsweise bei Bewerbungsgesprächen oder in der Mitarbeiterführung, sondern auch im Privatleben, wenn es um die Partnerwahl oder auch die Beziehungsführung geht. Glücklicherweise gibt es Anzeichen, an denen man emotional intelligente Menschen leicht erkennen kann, denn emotional intelligente Personen…

1. …hinterfragen Dinge

Wer die Gefühle anderer richtig verstehen möchte, fängt am besten damit an, seine eigenen Emotionen und Handlungen zu hinterfragen und zu reflektieren. Fragen wie „Warum habe ich in einer Situation so oder so reagiert?“ oder „Warum fühle ich mich so?“ stehen für emotionale Menschen an der Tagesordnung. Denn wer seine eigenen Gefühle gut einordnen kann, versteht auch andere viel besser und kann so Streitigkeiten und Missverständnisse einfach vorbeugen oder sogar verhindern. Studien haben außerdem herausgefunden, dass Personen, die regelmäßig ihre eigenen Gefühle analysieren, sich besser weiterentwickeln.

2. …können Gefühle zulassen und zeigen

Ein Pokerface aufsetzen und sich als Eisblock präsentieren, der keinen Schmerz empfindet und unverletzbar ist – das funktioniert nur für oberflächliche Beziehungen. Denn wer eine tiefergehende Beziehung zu einem Menschen führen will, muss sich öffnen und Gefühle zulassen und auch zeigen können. Das betrifft nicht nur Freundschaften, sondern natürlich auch potentielle Partner.

3. …interessieren sich für die Meinung anderer

Ein emotional intelligenter Mensch weiß ganz genau, dass die eigene Wahrnehmung sich oft von anderen unterscheidet. Daher fragen sie gerne auch andere nach ihrer Perspektive, um dazuzulernen und sich ein breiteres Bild zu machen. Auch als Gesprächspartner sind Menschen mit einem hohen EQ beliebt, da sie besonders gut zuhören und auf ihr Gegenüber eingehen können. Das beste daran: Für emotional intelligente Personen gibt es keine richtigen oder falschen Gefühle! Daher sind Gespräche mit ihnen besonders angenehm, weil man nicht andauernd bewertet wird.

4. …können Kritik annehmen

Zugegeben: Niemand mag Kritik besonders gerne. Doch in den meisten Fällen steckt in jeder Kritik zumindest ein klitzekleines Fünkchen Wahrheit und damit auch die Chance, uns zu verbessern und daraus zu lernen. Emotional intelligente Menschen können Kritik mit genügend Abstand betrachten, um sie eben nicht persönlich zu nehmen, und können Persönliches von Professionellem unterscheiden. Da sie selbstreflektiert sind, denken sie über das Feedback nach und nehmen sie in der Regel gut an.

5. …können sich entschuldigen

Wenn wir schon beim Thema Kritik sind – manchmal ist sie auch angebracht. Dann zeigt sich ein hoher EQ vor allem darin, sich den Fehler selbst einzugestehen und sich auch dafür entschuldigen zu können. Im Umkehrschluss können Menschen mit einem hohen EQ aber auch vergeben!

