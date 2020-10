Kampf mit Worten

Wenn Sie im Beruf oder privat andere von etwas überzeugen wollen, so eignet sich dieser Tag außerordentlich gut. Sie verfügen über Schwung und Elan im intellektuellen und kommunikativen Bereich und identifizieren sich stark mit dem, was Sie sagen. So werden Sie leicht zum Überredungskünstler, der seine Argumente geschickt einbringt und mit Worten kämpft.

Gelegenheit für kleine Veränderungen

Wollen Sie etwas Ungewohntes ausprobieren? Heute finden Sie den nötigen Impuls dazu. Die eingefahrene Bahn der kleinen Gewohnheiten zu verlassen, fällt Ihnen jetzt leichter und Sie könnten sogar Spaß daran finden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Leben nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn Sie nur eine Kleinigkeit verändern.

Das Schöne ruft

Verwöhnen Sie sich heute etwas! Zum Beispiel mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung. Oder genießen Sie ein gutes Essen im trauten Zusammensein mit lieben Menschen. Sie brauchen nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, Sie vermögen diese jetzt auch zu schaffen. Ihre Haltung strahlt etwas Liebenswürdiges und Charmantes aus.