Heute, Montag, steht ein außergewöhnliches Himmelsspektakel am Plan: die totale Sonnenfinsternis. Dabei wirft der Neumond einen enorm großen Schatten auf die Erde. Warum das Phänomen diesmal so spektakulär ist und wo es heute ganz besonders klar zu sehen ist, verraten wir euch hier!

In Österreich und Deutschland ist die Eklipse heute allerdings nicht sichtbar.

Heute kommt es zur totalen Sonnenfinsternis

Der Moment, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt, wird auch als Sonnenfinsternis bezeichnet. Pro Jahr gibt es bis zu fünf solcher Phänomene, bei denen jedoch meistens nur ein Teil der Sonne verdeckt wird – auch als partielle oder ringförmige Sonnenfinsternis bezeichnet. Besonders spektakulär wird es jedoch am 8. April. Denn heute steht eine totale Finsternis, auch als Eklipse bezeichnet, an.

Dabei blockiert der Mond, in dem Fall der aktuelle Neumond, das Sonnenlicht und sorgt dafür, dass kurzzeitig Dunkelheit eintritt. Trotz helllichtem Tag ist es dann so dunkel wie bei einem Vollmond. Meistens dauert das Phänomen zwischen ein paar Sekunden und mehreren Minuten an.

An diesen Orten der Welt ist die Eklipse am besten zu sehen

Wer darauf hofft, auch von Österreich oder Deutschland aus Teil des Spektakels zu sein, den oder die müssen wir leider enttäuschen. Denn die Sonnenfinsternis wird heute hauptsächlich in Teilen Nordamerikas zu sehen sein. Laut Astro-Wissenschaftler:innen soll sich die Bahn der Eklipse quer über die USA – von Texas bis nach Maine – erstrecken. Aber auch an Orten wie Mazatlán in Mexiko, die Niagarafälle an der Grenze zwischen den USA und Kanada sowie Carbondale, Illinois, lässt sich das Himmelsphänomen gut beobachten.

Wichtig für Forschung

Während sich die Menschen in den oben genannten Teilen der Welt bereit für das große Spektakel machen, liegt das Interesse der Forschenden ganz wo anders. Denn dadurch, dass kurzzeitig alles dunkel ist, sind auch Asteroiden besser sichtbar. Somit können Weltraum-Expert:innen potentielle Gefahren von Gesteinsbrocken, die sich Richtung Erde bewegen, erkennen und besser einordnen.

In Österreich erst wieder 2081 soweit

Wie selten eine totale Sonnenfinsternis ist, beweist die Tatsache, dass es nur alle paar hundert Jahre an bestimmten Punkten der Erde stattfindet. In Österreich war es das letzte Mal am 11. August 1999 der Fall. Demnach sagen Forscher:innen die nächste Eklipse für den 3. September 2081 in diesem Teil Europas voraus.

Wer die totale Sonnenfinsternis heute – zumindest virtuell – nicht verpassen möchte, kann sich einfach einen Livestream ansehen: