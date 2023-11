Die UN-Kampagne „Orange the World“ startet jährlich am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Kampagne dauert 16 Tage lang und endet mit dem Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Das Ziel ist es, ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Die UNO meldet, dass 2022 weltweit so viele Frauen ermordet wurden wie seit 20 Jahren nicht mehr.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen

„Man(n) kann Gewalt an Frauen beenden“, so lautet das Motto der diesjährigen Orange the World Kampagne 2023 von UN Women. Jährlich startet die Kampagne am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. 16 Tage lang versucht man dann ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Weltweit erstrahlen in diesen 16 Tagen Gebäude in oranger Farbe, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Die Kampagne endet am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember. Mit Orange The World möchte man zur Enttabuisierung von Femiziden und jeglicher Form von Gewalt an Frauen, beitragen. Alarmierende Zahlen gibt die UNO kürzlich bekannt: Demnach sind 89.000 Frauen und Mädchen 2022 in Folge eines Femizides gestorben. Die Organisation teilt mit, dass es sich bei dieser Zahl um den höchsten Stand der vergangenen 20 Jahre handelt. Laut UNO wurden mehr als die Hälfte der Morde von Familienmitgliedern oder dem Partner ausgeübt.

Gewalt an Frauen in Österreich

Kein Femizid entsteht von heute auf morgen. Es ist das Ergebnis einer Gewaltspirale, die nicht durchbrochen werden kann. Statistiken zeigen, dass jede fünfte Frau in Österreich seit ihrem 15. Lebensjahr bereits körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren hat. Mehr als jede vierte Frau in Österreich musste bereits eine Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erleben. Außerdem hat mehr als jede dritte Frau psychische Gewalt durch ihren (Ex-) Partner mitgemacht.

Laut dem Verein „Autonome Österreichische Frauenhäuser“ kam es in Österreich in diesem Jahr bereits zu 26 Femiziden und 41 Mordversuchen oder schwerer Gewalt an Frauen.

Wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder euch zum Thema informieren wollt, beziehungsweise über eure Situation sprechen wollt, gibt es viele Anlaufstellen, bei denen ihr Hilfe bekommt: