Was schreit mehr nach Frühling als bunte Outfits in knalligen Farben! Deshalb füllen wir unseren Kleiderschrank jetzt mit jeder Menge stylisher Klamotten und Accessoires in auffälligen Colors.

Wir zeigen euch drei unserer favorite Looks für diesen Frühling!

Bunter Blazer

Blazer in knalligen Farben gehen einfach immer! Wir lieben die Sporty-Variante und kombinieren einen blauen Blazer mit schlichter Jeans, coolen Sneaker und weißem Shirt. Dazu eine auffällige Sonnenbrille und stylishe Schultertasche. Und ab geht’s zum Frühlings-Shopping-Trip mit der BFF!

Bunte Hose

Diesen Frühling darf’s ruhig auch unten knallen! Im farblichen Sinn versteht sich 😉 ! Unsere bunte Hose of Choice: eine Paperbag Pant in der Trendfarbe Rot. Die kombinieren wir mit weißem Tanktop, Birkenstocks und großem Stroh-Shopper. Cute Accessoires dazu und der Afterwork-Drink lässt grüßen!

Bunte Accessoires

Wer dann doch eher auf Kleidung in schlichteren Farben steht, der peppt den Frühlings-Look einfach mit bunten Accessoires auf! Wir kombinieren ein weißes T-Shirt Kleid mit knallig blauen Boho-Style Ohrringen, einer Tascher mit auffälligem Muster, coolem Armband und Statement-Brille. Gemütliche Slipper dazu und schon bringen wir Côte d’Azur Feeling in unseren daily Look!