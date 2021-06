Bei der großen Auswahl an Serien, die es auf Netflix gibt, verliert man oft den Überblick. Manchmal passiert es auch, dass wir das ein oder andere Schmankerl übersehen. Damit ihr auch abseits der Top-Ten-Liste des Streamingsdienstes up to date seid, gibt’s hier fünf Geheimtipps, mit denen ihr am besten sofort starten solltet, weil sie einfach zu gut sind!

Viel Spaß beim Stöbern!

1. Kein Friede den Toten

Ein düsteres Auf und Ab mit unvorhersehbaren Wendungen verspricht die Netflix-Serie “Kein Friede den Toten”. Der spanische Thriller erzählt die Geschichte eines Mannes, der unbeabsichtigt jemanden tötet und dann ins Gefängnis wandert. Nach seiner Zeit hinter Gittern will Mat ein ganz normales Leben führen. Mit seiner schwangeren Frau zieht er deshalb in ein neues Haus. Doch dann findet er heraus, dass die Frau an seiner Seite nicht die ist, für die er sie gehalten hat. Denn Olivia hat eine schreckliche Vergangenheit als Prostituierte hinter sich. Kleiner Hint: Manche von uns haben die ganze Staffel an nur einem Tag gebinged. Upsi…

2. Brooklyn Nine-Nine

Wer etwas Humorvolles sucht, der sollte sofort mit “Brooklyn Nine-Nine” starten. Die US-Serie hat bereits sechs Staffeln und bringt euch garantiert zum Lachen. Im Mittelpunkt steht ein Polizeirevier im fiktiven 99. Revier in New York. Unter den Kollegen herrscht ein freundschaftliches, fast schon familiäres Verhältnis. Nicht selten kommt es vor, dass sich die ein oder anderen Figuren ineinander verlieben. Achja, und ganz nebenbei lösen sie natürlich auch Kriminalfälle und beweisen, wie wichtig Teamwork ist.

3. StartUp

Die 2016 zum ersten Mal erschienene Serie ist noch nicht lange auf Netflix verfügbar. Ein Grund mehr sofort damit zu starten! Denn das Crime-Drama vereint Vielversprechendes: Leidenschaft, eine große Menge Geld, eine lukrative Geschäftsidee und das FBI. Als ein Bankier eine hohe Summe Geld klaut, sucht er nach einer Möglichkeit, um die Scheine vor dem FBI zu verstecken. Sein Sohn hat schließlich die zündende Idee: Das Geld wäre am besten als Investition für ein Start-up aufgehoben, das eine vielversprechende Software für eine digitale Währung entwickelt. Dass mit dieser Geschäftsidee auch Gangster angelockt werden, ist vorprogrammiert! Außerdem wartet mit Adam Brody (“O.C. California”) in der Hauptrolle auch ein optisches Highlight auf alle Zuseher 😉

4. Braunschlag

Feinsten österreichischen Humor kann man in der Serie “Braunschlag” genießen. Darin sind die beiden Schauspielgrößen Nicholas Ofczarek (“Der Pass”) und Robert Palfrader (“Wir sind Kaiser”) neben anderen österreichischen Stars zu sehen. Im fiktiven Ort Braunschlag herrscht tote Hose. Langsam muss aber etwas getan werden, denn die Gemeinde ist pleite. Da kann wohl nur ein Wunder helfen, das dann tatsächlich auch eintritt. Durch eine angebliche Marienerscheinung erlangt Braunschlag weltweite Berühmtheit und unzählige Gläubige pilgern ins Waldviertel. Doch nicht alle Probleme können damit gelöst werden…

5. Halston

Wer die Geschichte des US-amerikanischen Modedesigners Halston nicht kennt, sollte sich unbedingt die gleichnamige Netflix-Serie mit Ewan McGregor (“Fargo”) ansehen. Denn der Schauspieler schlüpft darin in die Rolle des legendären New Yorkers, der unter anderem Kostüme für Liza Minnelli schneiderte. In der Mini-Serie bekommt man einen Einblick in den fulminanten Aufstieg von Roy Halston Frowick sowie den tiefen Fall des Designers. Nach seinen großen Erfolgen in der US-amerikanischen Glamour-Welt stürzte sich der Modemacher mit Drogenmissbrauch und fragwürdigen Geschäftsentscheidungen in den Ruin.