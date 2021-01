Die Kannibalismus-Schlagzeilen rund um Schauspieler Armie Hammer reißen nicht ab. Nachdem vergangenen Woche im Netz verstörende Nachrichten auftauchten, die der 34-Jährige angeblich verschickte, melden sich immer mehr Frauen, die ähnliche Message von ihm bekommen haben soll.

Nun spricht auch seine Ex-Freundin Courtney Vucekovich über ihre Erfahrungen mit dem “Call Me by Your Name”-Star und macht ihm schwere Vorwürfe.

“Armie Hammer wollte mich girllen und essen”

Seit wenigen Tagen machen bizarre Gerüchte rund um Schauspieler Armie Hammer die Runde. Der 34-Jährige soll mehreren Frauen verstörende Nachrichten geschickt haben. Der “Call Me by Your Name”-Star soll darin über gewalttätige Sex-Praktiken und Kannibalismus-Fantasien geschrieben haben. Immer mehr Frauen melden sich nun dazu zu Wort, so auch seine Ex-Freundin Courtney Vucekovich. Angeblich wollte Armie “ihre Rippen brechen, sie grillen und essen”, wie die Influencerin im Interview mit dem US-Portal Page Six erzählt. Sie vergleicht ihn außerdem mit einem “Möchtegern Hannibal Lecter”, denn er hätte gesagt, er wolle ein Stück von ihr abbeißen, ihr einen Schnitt zufügen und dann daran “saugen und lecken”. Um das Trauma zu verarbeiten, habe sie danach sogar eine Therapie machen müssen, so Courtney.

Schauspieler verteidigt sich: “Alles Bullshit-Behauptungen”

Der Schauspieler, der unter anderem aus “Veronica Mars” oder “Call Me by Your Name” bekannt ist, äußerte sich zuvor bereits zu den Vorwürfen und dementiert diese. Gegenüber dem US-Portal TMZ betont er via Twitter, dass diese Aussagen falsch seien und spricht von einem “bösartigen Online-Angriff”. Angesichts der “Bullshit Behauptungen”, die derzeit im Netz kursieren könne er seine beiden Kinder nun nicht alleine lassen, um für vier Monate für Dreharbeiten in die Dominikanische Republik zu reisen. Deshalb ziehe er sich nun von seinem aktuellen Filmprojekt zurück. Die Produktionsfirma Lionsgate unterstütze ihn dabei und dafür sei er “sehr dankbar”, so der Schauspieler. Eigentlich hätte er demnächst gemeinsam mit Jennifer Lopez für einen neuen Film vor der Kamera stehen sollen.

Die angeblichen Nachrichten, die derzeit im Netz kursieren, stammen aus 2016 und 2020. Einem Zeitraum, während dem Hammer noch mit seiner Frau Elizabeth Chambers zusammen war. Die beiden gaben im Juli 2020 nach zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt.