Am 9. Oktober ist es wieder so weit – der Mond zeigt sich in voller Gänze. Diesmal steht der Vollmond im Zeichen des Widders. Er bringt intensive Emotionen, aber auch hitzige Energien. Wie der Vollmond auf dich wirkt, hängt auch von deinem Sternzeichen ab.

Auf diese drei Tierkreiszeichen hat der „Jägermond“ im Oktober einen besonders großen Einfluss.

Widder

Es ist keine große Überraschung: Der Widder nimmt den Vollmond in seinem Zeichen äußerst intensiv wahr. Um den 9. Oktober werden die verborgenen Eigenschaften des Widders richtig verstärkt. Was das heißt? Widder-Geborene fühlen sich optimistisch, selbstbewusst und inspiriert. Der sonst eher zurückhaltende Widder sollte diesen kosmischen Energieschub unbedingt nutzen, um im Berufsleben voranzukommen. Neue Kontakte knüpfen, eigene Ideen durchsetzen oder eine Gehaltsverhandlung – der Vollmond steht den Widdern zur Seite. Der Erfolg lässt bestimmt nicht lange auf sich warten!

Krebs

Für die sensiblen Krebse bringt der Vollmond vor allem Veränderungen in Sachen Liebe. Leider nicht im positiven Sinne, denn der Krebs muss wohl feststellen: Manche Verbindungen sind einfach nicht für die Ewigkeit gemacht und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Das Wasserzeichen sollte aber aufhören, dagegen anzukämpfen, und diese Wahrheit einfach akzeptieren. Alles andere wäre Zeitverschwendung! Und Kopf hoch, lieber Krebs: denn wo sich eine Tür schließt, öffnet sich bald eine andere – versprochen!

Stier

Für das Sternzeichen Stier bringt der Vollmond vor allem eines: Romantik. Zum Glück, denn vor allem Single-Stiere sehnen sich schon lange nach neuen Abenteuern und Zweisamkeit. Besonders wichtig ist es für die Stiere jetzt, die Energien des Vollmondes für sich auszunutzen und aus sich rauszugehen. Denn durch den Oktober-Vollmond werden die Gefühle des Sternzeichens verstärkt und plötzlich fühlt sich alles wieder leichter an. Der perfekte Zeitpunkt für den Stier sich (wieder) in die Datingwelt zu stürzen, den heimlichen Crush endlich anzusprechen oder einfach mehr mit Freunden zu unternehmen und einfach Spaß zu haben.