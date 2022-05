Traurige Nachrichten für „The Judds“-Fans. Die Country-Sängerin Naomi Judd ist mit nur 76 Jahren gestorben. Das teilten ihre Töchter, Sängerin Wynonna und Schauspielerin Ashley Judd, am Samstag in einem Statement auf Instagram mit.

Naomi sollte gemeinsam mit ihrer Tochter Wynonna als das berühmte Country-Duo „The Judds“ am Sonntag (01.05.) in die Country Music Hall of Fame aufgenommen werden.

Naomi Judd ist tot

„Heute haben wir Schwestern eine Tragödie erlebt“, heißt es in der Erklärung. „Wir haben unsere wunderbare Mutter an eine psychische Erkrankung verloren. Wir sind erschüttert„, so Ashley Judd auf ihrem Instagram-Kanal. Der Schock bei ihren Töchtern sitzt tief. „Wir durchleben eine tiefe Trauer und wissen, dass sie von ihrem Publikum geliebt wurde, so wie wir sie geliebt haben“, schreibt sie weiter.

Wie lange Naomi allerdings tatsächlich erkrankt war, bleibt unklar. Doch schon in früheren Interviews sprach die Country-Sängerin offen über Depressionen und Angstzustände.

Erst vor kurzem gab Naomi gemeinsam mit ihrer Tochter Wynonna als das bekannte Mutter-Tochter-Duo „The Judds“ bekannt, dass sie ihre erste Tournee seit mehr als zehn Jahren planen. Im Herbst sollte das berühmte Mutter-Tochter-Duo in mehreren Städten auftreten. Doch nun wird es zu keiner gemeinsamen Tour kommen.

„The Judds“ mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet

Schon seit den 1980er Jahren begeistern sie ihre Fans mit ihrer Musik. Und mit Hits wie „Mama He’s Crazy“, „Why Not Me“, „Love Can Build a Bridge“ und „Girls’ Night Out“ wurden sie weltberühmt. Während ihrer Karriere schrieben „The Judds“ insgesamt 14 Nummer-1-Hits. Schon mehrfach wurde des berühmte Country-Duo deshalb mit Grammys und vielen weiteren Preisen ausgezeichnet. Auch am Sonntag (01.05.) sollten die beiden für ihren musikalischen Erfolg gewürdigt und in die Country Music Hall of Fame aufgenommen werden.

Die Country-Musik-Welt ist bestürzt und reagiert mit großer Trauer auf die Todesnachricht. So bekundet unter anderem auch Carrie Underwood via Twitter ihr Beileid: „Die Country-Musik hat eine wahre Legende verloren…sing mit den Engeln, Naomi!!! Wir alle schicken heute Gebete für die Familie Judd…“

Country music lost a true legend…sing with the angels, Naomi!!! We’re all sending up prayers for the Judd family today… — Carrie Underwood (@carrieunderwood) April 30, 2022

Auch Country-Sänger Travis Tritt trauert um die aus Kentucky stammende Sängerin. „Das ist eine herzzerreißende Nachricht! Naomi Judd war einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ich hatte die Ehre, mit ihr in Filmen und bei zahlreichen Musikveranstaltungen zusammenzuarbeiten. Mein tief empfundenes Beileid gilt ihrer Familie.“