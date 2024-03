Wer viel Zeit auf Tiktok verbringt, dem ist diese Leckerei mit Sicherheit nicht entgangen: der sogenannte „Crookie“. Der zauberhafte Mix von einem Cookie und Croissant erobert aktuell das Herz aller Food-Lover und ist mittlerweile in unzähligen Städten Europas der letzte Schrei!

Aber warum eigentlich?

Crookie goes viral

Wer hätte sich jemals gedacht, dass eines Tages eine Mischung aus einem Cookie und einem Croissant derartig gehypt wird? Tja, im Zeitalter von Social Media ist nunmal alles möglich. Während an einem Tag noch ein XXL-Croissant im Trend ist, geht im nächsten Moment schon eine neue Leckerei viral. In diesem Fall ist es der „Crookie“. Die Idee dahinter kommt von dem Franzosen Stéphane Louvard, der den Crookie bereits 2022 in seiner Backstube zu kreierte. Auf dem Instagram-Account des „Boulangerie Louvard“ wird genau vorgezeigt, wie die Trend-Süßigkeit hergestellt wird.

Dafür nimmt man ein Croissant, halbiert es in der Mitte und drapiert es innen mit Keksteig. Anschließend wird auch der äußere Teil der Croissants mit Cookieteig bestrichen – kurz noch in den Ofen geschoben et voilà – schon ist die zauberhafte Mischung ready zum Naschen! Kein Wunder, dass diese Leckerei auf Tiktok gerade total viral geht – schließlich sieht diese Kreation einfach zum Anbeißen gut aus. Oder was sagt ihr?

Der zauberhafte Mix erobert europäische Städte

Auf Tiktok sehen wir unzählige User:innen, die die süße Paarung aus Cookie und Croissant eifrig nachbacken und das Ergebnis mit der Community teilen. Andere wiederum haben es sich zur Aufgabe gemacht, Bäckereien ausfindig zu machen, in denen es bereits fertige Crookies zu kaufen gibt. Und mit Erfolg: denn unter dem Hasthtag #crookie finden wir auf Tiktok mittlerweile nicht mehr nur virale Baking-Videos, sondern bereits auch einige Crookie-Spots in Europa. Nicht nur in Paris, sondern auch in Madrid und Amsterdam dürfte der leckere Mix Food-Lover überzeugt haben.

Auch in London gibt es mittlerweile einen Crookie-Hotspot. Der bekannte Küchenchef Philippe Conticini verkündete kürzlich via Instagram, dass er das virale Gebäck in die Speisekarte seiner Londoner Bäckerei aufgenommen hat. Und diese Neuigkeiten dürften sich wohl ziemlich schnell herumgesprochen haben, denn ebenfalls auf Tiktok posteten bereits unzählige User:innen Videos von ihrem made in London-Crookie. Wann die Köstlichkeit wohl bei uns in Österreich landen wird? Wir können es kaum erwarten!