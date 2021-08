In einem ihrer YouTube-Videos verkündeten Dagi Bee und ihr Mann Eugen Kazakov die süßen News: Sie erwarten ihr erstes Kind. Vor zwei Jahren heirateten die beiden, jetzt beginnt bald ein neues Kapitel.

Vor knapp zwei Jahren gab sich das Paar auf Ibiza das Ja-Wort.

Dagi Bee ist schwanger

Gestern überraschte die deutsche Influencerin ihre Fans mit einem mega süßen Video: Zusammen mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov teilt die 26-jährige YouTuberin ihren Fans im Video “Ein neues Leben…” nämlich überglücklich mit, dass sie schwanger ist. In diesem emotionalen Video zeigt sie vor allem Alltagssituationen, Highlights und auch Meilensteine, die sie als Paar bisher gemeinsam erlebt haben. Sogar kurze Ausschnitte von WhatsApp-Chats mit kleinen Liebesbotschaften sind zu sehen. Am Ende des Clips hält die schwangere Dagi dann noch den positiven Schwangerschaftstest mit Freudentränen in die Kamera und zeigt ihren schon leicht gewölbten Babybauch. Zum Schluss des Clips hört man noch den leisen Herzschlag des Babys mit der Überschrift “Ein kleines Wunder”.

Ihre Fans sind aus dem Häuschen

Auf ihrem Instagramkanal schreibt die Beauty-Influencerin, “Wir bekommen ein Baby & könnten kaum glücklicher sein”. Und ihre Fans können sich vor Freude kaum halten, wie die Kommentare zeigen. Schon im kurzen Teaser zum YouTube-Video vermuteten ihre Fans die 26-Jährige würde ihre Schwangerschaft bekannt geben.