Auch vier Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden von Daniel Küblböck wollen viele seiner Fans und Familienmitglieder den Tod des Sängers nicht akzeptieren. Auf ein Weihnachtswunder hoffend kursiert derzeit ein wieder aufgetauchtes Bild in den Fan-Foren: Für viele der Beweis, Daniel lebt!

Sie sind überzeugt davon, dass er heimlich als Frau in Grönland lebt.

Die Fans geben die Hoffnung nicht auf: Daniel Küblböck lebt!

Erst im September jährte sich das Verschwinden des deutschen Sängers zum vierten Mal. Daniel Küblböck verschwand am 9. September 2018 von einem Kreuzfahrtschiff vor Neufundland. Der DSDS Sänger soll vor seinem Verschwinden durch bizarres Verhalten aufgefallen sein. Laut Auskunft seines Vaters war der Sänger nicht depressiv, aber litt an einer Art Psychose. Daniel war anscheinend über Bord ins kalte Meer gesprungen. Ein verschwommenes Überwachungsvideo des Schiffes zeigte, dass zur fraglichen Zeit tatsächlich eine Person von Bord sprang.

Doch selbst nach langer Suche wurde Daniels Körper nicht gefunden. Und auch wenn ein Gericht den Sänger mittlerweile offiziell für tot erklärt hat, hegen viele seiner Fans die Hoffnung, dass ihr Star lebt. Die gängigste Fan-Theorie: Daniel Küblböck habe seinen Tod nur inszeniert. Nun lebe er als „Rosa Luxemburg“ weiter. „Rosa Luxemburg“ nannte sich Daniel zuletzt an Bord der AIDAluna, als er ein letztes Foto von sich in Frauenkleidern postete.

Ein Foto sorgt für Aufruhr im Netz

Fans wollen Daniel zuletzt als Frau in Kanada gesichtet haben. Und jetzt sorgt ein wieder aufgetauchtes Foto bei seinen Fans für Aufruhr. Darauf zu sehen ist eine Frau mit Dutt und weißer Strumpfhose, die erstaunliche Ähnlichkeit mit dem ehemaligen DSDS-Sänger hat. Das Bild soll am Freitagmorgen des 9. September 2018 von Passagieren der AIDAluna bei einem Besuch in Qaqortoq in Grönland entstanden sein. Also zwei Tage nach Daniels Verschwinden. Fans und einige Medien haben das Bild jetzt wieder ausgegraben. Sie sind fest davon überzeugt: Ihr Daniel lebt!

Und mit dieser Annahme sind die Fans nicht alleine. Auch Daniels Vater Günther soll immer noch der Überzeugung, dass sein Sohn irgendwo weiter atmet. Und auch sein Ex-Freund Robin Gasser erklärte den Medien nach seinem Verschwinden „Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo als Frau lebt. Also das ist auf alle Fälle eine sehr realistische Vorstellung, weil er das ja auch wollte.“ Alleine die Vorstellung, dass Daniel mit seinem erfrischenden Wesen weiter durch diese Welt spazieren, zaubert vielen Fans ein Lächeln in die Gesichter. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja ein Weihnachtswunder und der Sänger meldet sich mit Grüßen aus seiner neuen Heimat.

