Wir alle haben Schwächen und das ist auch gut so. Denn niemand von uns ist perfekt. Doch eine Schwachstelle resultiert aus eurem Sternzeichen. Welche das ist, das verraten wir euch hier…

Das ist die Schwachstelle der unterschiedlichen Tierkreiszeichen.

Widder

Der Widder ist besonders stur und will einfach immer mit dem Kopf durch die Wand. Deshalb kann er nur sehr schwer Kompromisse eingehen, weshalb Konflikte mit ihm nur schwer zu lösen sind. Das Sternzeichen muss lernen, diese Sturheit zu überwinden und Lösungsvorschläge anzunehmen.

Stier

Der Stier gönnt sich gerne und verliert dabei leider immer wieder den Überblick über seinen Kontostand. Diesem Sternzeichen würde es guttun, eine Ausgabenliste zu erstellen und nicht immer aus dem Bauch heraus Geld für teure Dinge auszugeben. Lieber noch einmal eine Nacht vor der Investition darüber schlafen.

Fische

Der Fisch ist mega verträumt und deshalb auch oft unorganisiert und unzuverlässig. Damit er Deadlines nicht mehr verpasst und Freunde nicht aus Versehen versetzt, weil er es mal wieder verpeilt hat, sollte er sich mehrere Erinnerungen und Wecker am Handy stellen.

Wassermann

Der Wassermann redet wie ein Wasserfall. Dabei vergisst er oft, dass ihm auch andere etwas erzählen wollen und unterbricht seinen Gegenüber deshalb immer wieder. Das Sternzeichen muss lernen, besser zuzuhören und sich selbst mal etwas zurücknehmen.

Zwilling

Der Zwilling ist super gesellig. Doch das hat auch seine Schattenseiten – denn er vergisst oft, dass er neben seinen Freundschaften auch noch andere Verpflichtungen hat. Die vernachlässigt er nämlich gerne und schiebt alles auf. Hin und wieder sollte der Zwilling deshalb sicherstellen, seine Prioritäten richtig setzen.

Krebs

Der Krebs nimmt sich immer alles viel zu sehr zu Herzen. Von Kritik lässt er sich ziemlich schnell runterziehen. Das sollte aber nicht sein. Er muss lernen, dass Kritik auch gut gemeint sein kann und dass dies nichts mit seinem Wert als Person zu tun hat.

Löwe

Der Löwe tendiert dazu oft egoistisch zu sein und nicht an andere Personen zu denken. Deshalb wirkt das Sternzeichen schnell rücksichtslos. Manchmal würde es dem Sternzeichen daher nicht schaden, erst einmal die anderen nach ihren Bedürfnissen zu fragen.

Jungfrau

Die Jungfrau hat viel zu große Ansprüche an alle und alles um sich herum. Ihre größte Schwachstelle ist ihr immerwährende Selbstoptimierung. Sie muss lernen, ihren Perfektionismus nicht auf alles zu projizieren und einfach mal zu entspannen.

Waage

Die größte Schwäche der Waage ist ihre konfliktscheue Art. Aber wie wir alle wissen, sind Konflikte und Streitereien mit anderen Personen oft nötig, damit sich Spannungen lösen und an Lösungen für Probleme gearbeitet werden kann.

Skorpion

Der Skorpion kämpft immer wieder mit seinem großen Misstrauen. Er hat deshalb große Schwierigkeiten damit anderen zu vertrauen, weshalb er auch nie nach Hilfe fragt. Meist macht er alles immer mit sich selbst aus.

Schütze

Der Schütze liebt es, aus seiner Komfortzone auszubrechen. Denn das Abenteuer lockt ihn in weite Fernen. Am liebsten ist er nie lange an einem Ort. In Beziehungen hat der Schütze deshalb vor allem ein Problem: Er ist hin- und hergerissen zwischen seiner Partnerschaft und seiner Abenteuerlust.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr diszipliniert. Doch das hat auch Schattenseiten, denn oft vergisst der Steinbock deshalb einfach mal zu leben und seine Verpflichtungen für einen Moment zu vergessen und loszulassen. Aus diesem Grund wirkt er oft angespannt.