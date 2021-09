Wir alle greifen immer mal wieder zu kleineren Notlügen. Das ist ja auch halb so schlimm. Dennoch gibt es Personen, die chronische Lügner sind und das kann womöglich auch mit ihrem Sternzeichen zusammenhängen.

Die Tierkreiszeichen sind besonders große Lügner.

Fische

Meistens sind es die Personen, denen man es am wenigsten zutraut. Im Fall vom Lügen sind es die lieben Fische, die sich gerne der ein oder anderen Lüge bedienen. Besonders kleinere Lügen stehen bei ihnen an der Tagesordnung. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um berufliche oder private Angelegenheiten geht. Denn die Notlügen werden gebraucht, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken.

Zwillinge

Zwillinge haben bekanntlich zwei Gesichter, deshalb sind sie immer zwischen ihren zwei Naturellen hin- und hergerissen. Aus ihrer Überforderung heraus die zwei Naturellen miteinander zu kombinieren, greifen sie zur ein oder anderen Lüge. Das verschafft ihnen Zeit, die beste Lösung für ihre beiden meist gegensätzlichen Bedürfnisse zu finden. Doch damit kommen sie nicht immer davon, weil Freunde und Partner diese Angewohnheit schon entlarvt haben.

Stier

Der Stier hat ein besonderes Talent andere Personen um seinen kleinen Finger zu wickeln. Um das zu erreichen, flunkert dieses Sternzeichen auch hin und wieder gerne. Das macht das ganze Prozedere der Überzeugung für sie etwas leichter. Hierfür schmückt der Stier seine erlebten Geschichten auch gerne etwas aus. Doch letzten Endes muss man hinterfragen, wie viel Wahrheitsgehalt wirklich in seinen Aussagen steckt. Sein Freundeskreis hat sich inzwischen an seine Tendenzen gewöhnt und kann abschätzen, wie viel Wahrheit wirklich in seinen Aussagen steckt.