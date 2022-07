„Regeln sind da, um gebrochen zu werden“ – so lautet wohl das Motto von so einigen Personen. Dass sie sich damit nicht sonderlich beliebt machen, liegt wohl auf der Hand. Doch diese kleine Revoluzzer-Einstellung könnte auch etwas mit dem Sternzeichen zu tun haben.

Welche drei Tierkreiszeichen sich einfach nie an Regeln halten, lest ihr hier.

Stier

Schonmal mit einem Stier im Auto gefahren? Verkehrsregeln nimmt das impulsive Sternzeichen mehr als Vorschläge wahr und hält sich nicht unbedingt dran. Ein Tempolimit kennt es ebenfalls nicht, schließlich ist es wichtiger, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Eines muss man dem Stier aber lassen: bei seinen teilweise waghalsigen Manövern verliert er die Sicherheit seiner Mitfahrenden niemals aus den Augen. Nur blöd, dass sich das meistens erst im Nachhinein herausstellt. Die eine oder andere Regel sollte das sture Sternzeichen künftig aber vielleicht doch ernst nehmen und dafür auch seine unbelehrbare Charaktereigenschaft ablegen.

Löwe

Extrovertiert wie der Löwe eben so ist, stellt er sein Wohlbefinden und die Dinge, die er erreichen möchte, stets in den Vordergrund. Dass er dabei allerdings hin und wieder über einige Regeln hinwegsehen muss, gehört für ihn einfach dazu. Die Beharrlichkeit, mit der er ans Ziel kommen möchte, tut sein Übriges. Und wenn das Sternzeichen erstmal von etwas begeistert ist, dann gibt es ohnehin kein Zurück mehr. In diesem Moment sieht der Löwe auch einfach nicht ein, dass ihm hier Steine in den Weg gelegt werden. Das kann aber oft auch nach hinten losgehen und das Vorhaben des starken Tierkreiszeichens bremsen.

Skorpion

Die Leidenschaft der Skorpione macht sich in jeder Hinsicht bemerkbar. Egal ob in der Partnerschaft, im Job oder bei Hobbys. Allerdings vergisst das Sternzeichen gerne mal, dass nicht alles immer so läuft, wie es sich das vorstellt. Doch hier ist die Wunschvorstellung größer, denn der Skorpion weiß ganz genau, was er machen muss, damit er bekommt, was er möchte. Regeln spielen hier ganz und gar keine Rolle, denn die einzige Regel, die es für das Tierkreiszeichen gibt, lautet: Genießen! Wie es dazu kommt, hinterfragt man aber besser nicht. Ob diese Strategie immer aufgeht?