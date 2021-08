Naturverbundene Menschen lieben es sich im Freien zu bewegen und das Grün der Natur um sich herum zu spüren. Sie gehen so oft wie möglich an die frische Luft und verbringen die meiste Zeit draußen. Das liegt auch an der Naturverbundenheit einiger Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen lieben die Natur besonders.

Schütze

Auf Reisen sind Schützen immer auf der Suche nach Naturphänomenen, die sie bisher noch nicht gesehen haben. Sei es die schönste Aussieht auf einem Berg oder aber auch die Polarlichter in Skandinavien. Schützen brauchen die Freiheit, die ihnen die Natur gibt. Das mit der Natur verbundene Abenteuer könnten sie niemals aufgeben. Deshalb steht immer ein neues Reiseziel mit einer gehörigen Portion Bewegung an. Alpentour oder Dschungeltour? Der Schütze ist immer dabei.

Waage

Waagen sind wahrscheinlich die größten Pflanzenliebhaber, die es gibt. Ihre eigenen vier Wände sind immer voll gestellt mit den außergewöhnlichsten und exotischsten Pflanzen. Am liebsten entspannen sie sich aber in der freien Natur, weil es ihnen dort immer am leichtesten fällt, ihre Seele baumeln zu lassen und wieder Energie zu tanken. Was bei diesem Sternzeichen noch hinzukommt, ist, dass sie wahnsinnig tierlieb sind. Der Traumberuf der Waage ist und bleibt der Tierpfleger oder die Tierärztin.

Stier

Der Stier kühlt sich an warmen Sommertagen weniger gern in Freibädern ab. Dieses Sternzeichen geht lieber an einen See oder an Strände, wo sich nicht zu viele Urlauber antreffen lassen. Im Herbst ist dann immer die ein oder andere Wanderung geplant, wenn es das Wetter erlaubt. In ihrem eigenen Heim ist dem Sternzeichen vor allem eins wichtig: Ein riesiger Garten. Der Stier liebt es sich in seinem Hochbeet sein eigenes Gemüse anzubauen und verbringt jede freie Minute mit der Pflege seiner Pflanzen im Garten.