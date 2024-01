Du hattest noch eben Kontakt zu deinem Flirt und plötzlich reagiert dieser nicht mehr auf deine Nachricht und macht sich aus dem Staub. Es gibt Sternzeichen unter uns, die wahre Meister im Ghosting sind. Wortlos zu verschwinden, als wäre man vom Erdboden verschluckt ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, das ist eigentlich eine Kunst für sich.

Damit ihr in Zukunft eure Gesprächspartner:innen besser wählen könnt, haben wir für euch recherchiert, welche Sternzeichen Profis in Ghosten sind.

Zwillinge

Zwillinge verdienen eigentlich eine Auszeichnung, was ihre Flirtkünste angeht, denn darin sind sie sehr begabt! Sie sind sehr sozial und haben gerne Menschen um sich herum. Zwillinge wickeln gerne ihre Flirts, aber auch Mitmenschen um den Finger und dann tauchen sie unter, als wären sie vom Erdboden verschluckt. Das liegt wohl daran, dass es dem Sternzeichen schwer fällt, sich an einer Person festzulegen. Flirten können Zwillinge gut, Ghosten – noch besser! Daher ist Vorsicht geboten.

Skorpion

Skorpione sind nicht nur in ihren Freundschaften, sondern auch in der Liebe sehr loyal. Auch wenn das Sternzeichen nicht den besten Ruf hat, ist er seinen Liebsten immer treu und hat immer ein offenes Ohr für sie. Manchmal kann der Skorpion geheimnisvoll und undurchschaubar wirken, was auch stimmt! Auch wenn man sich gut mit ihm versteht, reicht ein einziger falscher Satz – und Tschüss! Das Tierkreiszeichen verschwindet kommentarlos und verbannt dich aus seinem inneren Circle. Erreichen wirst du den Skorpion danach ganz schwer.

Wassermann

Der Wassermann lebt in seiner eigenen Welt mit seinen eigenen Regeln. Für viele gilt er als der Freiheitssuchende, weshalb er nicht als beliebteste Flirt-Partnerin oder Flirt-Partner gilt. Außerdem wirkt das Sternzeichen kühl und Kommunikation ist auch nicht die größte Stärke. Wenn dem Wassermann etwas nicht passt und er sich unwohl fühlt, haut er ab. Er findet den Ausweg im Ghosten und schließt auch gleich mit der Sache ab. Schweigen ist für ihn die einfachere Option als Kommunikation.