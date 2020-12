Wer kennt sie nicht, extrem freche Menschen, die einfach immer sagen, was sie denken und sich oft ziemlich unverschämt verhalten. Total aufmüpfig und arrogant eben. Diese Eigenschaft hängt oftmals mit dem Sternzeichen zusammen.

Denn vor allem diese drei Tierkreiszeichen neigen dazu, mit ihrer frechen Art anzuecken.

Schütze

Der Schütze ist bekanntlich ein freiheitsliebender Mensch, der seinen ganz eigenen Kopf hat. Von anderen lässt er sich ungern in die Schranken weißen, denn er weiß selbst, was für ihn am besten ist und hat immer recht. Während es zwar so scheint, als würde er mit seiner arroganten und aufmüpfigen Art im Leben recht weit kommen, sieht es im Inneren des Schützen oft anders aus. Denn Freundschaften zu pflegen fällt ihm schwer. Er kann sein unverschämtes Verhalten nicht wirklich abstellen und hat sich so schon so einige Beziehungen zerstört.

Krebs

Auch der Krebs zählt zu den frechen Sternzeichen. Er denkt einfach nicht nach, bevor er handelt und verletzt damit oft Menschen in seinem Umfeld, obwohl er das gar nicht beabsichtigt. Der Krebs läuft oft etwas verpeilt durchs Leben und erweckt damit den Eindruck, als wäre er ziemlich arrogant. Es scheint so, als würde er nur an sich selbst denken, dabei verliert er sich die meiste Zeit in seiner Traumwelt und merkt gar nicht, wie sehr er die Menschen um sich herum damit ausschließt.

Stier

Während dem Krebs nicht bewusst ist, dass er auf andere oftmals aufmüpfig wirkt, weiß der Stier ganz genau, was er mit seiner Art anrichten kann. Er liebt es, andere zu provozieren und hat ein ziemlich großes Selbstbewusstsein. Im Job holt er sich das, was er will und verhält sich dabei alles andere als kollegial. Und auch in Beziehungen und Freundschaften ziehen die anderen meist den Kürzeren. Er sucht sich oft Freunde, die einfach nicht Nein sagen können. Denn der Stier weiß ganz genau, wie er sein Umfeld zu seinen Gunsten ausnutzen kann.