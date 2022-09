Wer glaubt, Basics wären langweilig, hat absolut kein Fashion-Gespür! Denn Basics sind unglaublich vielseitig einsetzbar und lassen sich wunderbar kombinieren. Damit deine Garderobe für jeden Anlass gerüstet ist, gibt es ein paar ganz bestimmte Teile, die auf keinen Fall fehlen sollten. Aber lest selbst!

T-Shirt oder Hemd – Weiß geht immer

Ein Must-Have Piece, das jede von uns im Schrank hängen hat? Ein weißes Basic: Dies kann ein schlichtes T-Shirt, ein anliegendes Crop Top oder ein lockeres Hemd sein. Denn eines ist klar, du kannst damit jeden Look entweder super lässig oder feminin elegant aussehen lassen. Außerdem gibt es kaum ein anderes Kleidungsstück, dass sich besser kombinieren lässt als ein weißes Oberteil!

via GIPHY

Casual & Chic à la Ana Johnson

Mach’s wie Ana Johnson: Die deutsche Content Creatorin wird diesen Herbst gemeinsam mit Peek & Cloppenburg erstmals ihre eigene Capsule Collection präsentieren. Von cozy Homewear bis hin zum eleganten Business Look – in diesen Styles soll sich jede Frau wohlfühlen. Für Ana ist die Kollektion der perfekte Mix aus casual & chic: Mit Sets aus Rippstrick, Denim-Kombis und einem cozy Pullunder sind wir für jeden Anlass gewappnet, dazu kombinieren wir einen fließenden Oversized-Anzug oder einen lässigen Trenchcoat. Die Kollektion Ana Johnson x Peek & Cloppenburg ist exklusiv ab 08. September 2022 in ausgewählten Verkaufshäusern bei Peek & Cloppenburg und im Onlineshop erhältlich.

Bild: Ana Johnson x Peek & Cloppenburg

Bild: Ana Johnson x Peek & Cloppenburg Bild: Ana Johnson x Peek & Cloppenburg Bild: Ana Johnson x Peek & Cloppenburg

Trench-Liebe

Nicht nur in der Übergangszeit ist der Trenchcoat unser bester Freund. Allerdings sind wir hier lieber klassisch unterwegs, denn in Beige lässt er sich am besten kombinieren. Wir tragen ihn einerseits, weil er uns an kühlen Herbst- oder Frühlingstagen wärmen soll, andererseits kann er aber auch jedes Outfit toll aufpeppen. Klassisch doppelreihig mit Bindegürtel macht er ordentlich was her und ist aus keiner Garderobe mehr wegzudenken.

via GIPHY

Jeans geht immer

Boyfriend, Mom, Skinny, Straight, Bootcut oder Marlene – es gibt kaum ein Kleidungsstück in mehr Variationen als eine Jeans. Das Tolle daran: es gibt nicht nur für jede Körperform oder Stilrichtung das richtige Modell, sondern auch für jeden Anlass. Eine gutsitzende Jeans ist mittlerweile aus keinem Kleiderschrank mehr wegzudenken und sowohl im Business-Meeting, als auch im Club oder beim Weekend-Trip ein treuer Begleiter. Je nach Occasion kombinierst du deine Lieblingshose mit Blazer, Crop Top oder Strickpulli, denn eines ist sicher: Du kannst mit einer Jeans nie falsch liegen!

via GIPHY