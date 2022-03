Schauspielerin Drew Barrymore enthüllte in ihrer eigenen Talkshow ein pikantes Geheimnis aus ihrem Schlafzimmer. Denn sie hat hin und wieder richtig heiße Träume von ihren Ex-Freunden.

Das würde aber nicht bedeuten, dass sie sich ein Liebescomeback mit ihren Verflossenen wünscht, betont sie.

Drew Barrymore träumt von ihren Ex-Freunden

Wer kennt das nicht: Hin und wieder schleicht sich der ein oder andere Ex-Freund in unsere Träume. Manchmal sind es gute Träume, manchmal weniger gute und manchmal seeehr gute. Das erlebt auch Hollywood-Star Drew Barrymore. Wie sie in ihrer eigenen Show verrät, hat sie oft „heiße Träume von ihren Ex-Freunden“.

Dreimal war die 47-Jährige bisher verheiratet. Mit Jeremy Thomas, Tom Green und Will Kopelman. Zu ihren berühmten Ex-Freunden zählen unter anderem auch: Justin Long, Edward Norton und David Arquette. Mit wem von den Männern es oft heiß hergeht, während sie träumt, hat Drew aber nicht verraten.

Dafür enthüllt sie: „Ich denke, das ist der einzige Ort, an dem ich heutzutage Action bekomme, das ist in meinen Träumen, und alle sechs Monate habe ich den heißesten Traum und denke mir: ‚Oh mein Gott!‘ Und dann sage ich zu mir: ‚Oh, ich bin triebhaft und bin am Leben.'“ Und dennoch käme es der Schauspielerin nicht in den Sinn, einen von ihren Exen zurückzunehmen.

Keinen Bock auf Dating-Apps

Die Single-Schauspielerin hat den Dating-Apps mittlerweile abgeschworen. Der Grund: „Sind es Dating-Apps, die uns davon abhalten, auf Leute zuzugehen und sie um ein Date zu bitten? Heutzutage müssen wir uns keine Sorgen mehr über die öffentliche Ablehnung machen, wir können uns einfach hinter der App verstecken. Vergiss es. Ich bin darüber hinweg. Ich möchte mit Leuten im echten Leben sprechen!“, so Drew.

Und das hat sie auch versucht. Denn Barrymore nahm all ihren Mut zusammen und hat einen Mann im New Yorker Central Park angesprochen. Als die dann herausgefunden hat, dass der schöne Fremde erst 28 Jahre alt war, ist die 47-Jährige so schnell sie konnte abgerauscht.

Das ganze Interview gibt’s hier zum Nachschauen: