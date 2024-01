Dass Stars die ein oder andere Allüre haben, lesen wir nur allzu oft. Zu spät kommen, gehört da eigentlich schon fast zur Normalität. Doch zwei Fans von Superstar Madonna wollen sich das nicht gefallen lassen.

Sie verklagen die Sängerin nach einem Konzert in New York.

Klage gegen Superstar Madonna

Mit ihrer aktuellen „Celebration“-Tour feiert Madonna derzeit ihre lange Karriere auf der Bühne und zeigt ihren Fans die Highlights ihrer Alben und Shows. Doch bei einem Konzert in New York City wurde zwei Fans die Lust auf das Feiern offensichtlich ziemlich versaut – und zwar von der Queen of Pop höchstpersönlich.

Denn die beiden beschweren sich, dass Madonna bei ihrem Konzert am 13. Dezember ganze zwei Stunden zu spät erschien. Michael und Jonathan – die beiden betroffenen Fans – warteten geduldig auf den Beginn der Show, die eigentlich um 20:30 Uhr starten sollte. Doch bis 22:30 Uhr geschah einfach nichts. Erst dann betrat Madonna die Bühne. Das Konzert dürfte dadurch aber nicht gekürzt worden sein und die Show dauerte bis spät in die Nacht hinein. Erst nach ein Uhr nachts konnten sich die Fans auf den Heimweg machen.

Eine Situation, die die beiden offenbar so gar nicht schätzen – und dagegen sogar gerichtlich vorgehen möchten. Denn wie jetzt bekannt wurde, reichten die beiden eine Klage gegen Madonna ein. Laut Medienberichten geht es darin vor allem um die Folgen, die der verspätete Start für sie hatte. So schildern sie, dass sie „mitten in der Nacht gestrandet“ waren und „mit begrenzten öffentlichen Verkehrsmitteln, begrenzten Mitfahrgelegenheiten und/oder erhöhten öffentlichen und privaten Transportkosten konfrontiert“ waren, als sie den Heimweg antraten. Auch am nächsten Tag spürten die beiden noch die Folgen der Verspätung. Denn beide mussten „früh aufstehen, um zur Arbeit zu gehen“. Ihre Fähigkeit, sich „am nächsten Tag um ihre familiären Pflichten zu kümmern“ sei durch das späte Konzert beeinträchtigt gewesen, behaupten die Fans.

Zwei Stunden Verspätung: Bereits Klage in der Vergangenheit

„Hätten die Kläger […] gewusst, dass die Konzerte nach 22:30 Uhr beginnen würden, hätten sie dem Kauf der Karten niemals zugestimmt“, heißt es in der Klage. Deshalb verklagen die Fans jetzt nicht nur Madonna, sondern auch den Veranstaltungsort und den Tourveranstalter aufgrund des verspäteten Beginns und fordern Schadenersatz in unbekannter Höhe. Besonders ärgerlich ist für die Fans, dass die Verspätung kein Einzelfall war. Ganz im Gegenteil. Denn auch in den anschließenden zwei Tagen startete Madonna ihre Show mehr als zwei Stunden später als angekündigt. Die Klage gegen sie ist deshalb als Sammelklage ausgelegt – auch weitere Fans, die betroffen waren, können also Teil der Klage sein.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Madonna ihr Fans mit ihren Verspätungen verärgert. Bereits 2019 verklagte sie ein Konzertbesucher im Rahmen ihrer „Madame X“-Tour, weil sie auch damals erst zwei Stunden später als angekündigt die Bühne betrat. Der Fan warf dem Superstar Vertragsbruch vor; die Klage wurde später freiwillig abgewiesen. Was die 65-Jährige von der aktuellen Klage hält, ist übrigens nicht bekannt. Bisher gibt es noch kein Statement von Madonna.