Am 6. Juli wurden die Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Damit läutete die Filmwelt ihr Comeback nach der Corona-Krise ein. Natürlich begeisterten auch wieder zahlreiche Stars mit ihren Outfits am roten Teppich.

Wir haben für euch die Top 10 Looks vom roten Teppich in Cannes.

Die besten Outfits der Stars am roten Teppich

Die Internationalen Filmfestspiele in Cannes gehören seit 1946 zu den glamourösesten Events des Jahres. Doch über ein Jahr mussten wir warten, bis wir die Stars wieder am roten Teppich in Cannes bewundern konnten. Am 6. Juli wurde allerdings das Filmfestival wieder eröffnet und auch dieses Mal sorgten die Stars mit ihren unglaublichen Outfits für viel Bewunderung.

Für die Filmwelt bedeuten die Filmfestspiele in Cannes dieses Jahr eine Rückkehr zum Business as usual. Denn auch diese Branche hat die Corona-Krise schwer getroffen. Doch mit dem Eröffnungstag wollen die Organisatoren das Comeback der Film-Industrie einläuten. Und dafür haben sie keine Kosten und Mühen gescheut: Die Kinos sind wieder voll besetzt, Stars schweben über den roten Teppich und auch Zuseher sind erlaubt. Natürlich unter Einhaltung strenger Corona-Maßnahmen.

1. Jodie Foster

Jodie Foster erhielt am Eröffnungstag der Filmfestspiele von Cannes nicht nur die Ehrenpalme für ihren “brillanten künstlerischen Werdegang”, sondern auch viele bewundernde Blicke. Denn die 58-Jährige erschien in einem wunderschönen Traum aus Weiß. Mit ihrem eng anliegenden Kleid von Givenchy, das mit feinen Perlen bestickt wurde, ließ sich die Schauspielerin von den Fotografen ablichten.

Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

2. Bella Hadid

Model Bella Hadid zeigte sich auf dem Red Carpet im sexy Vamp-Look. Mit diesem Outfit stahl sie zahlreichen Schauspielern bei den Filmfestspielen in Cannes die Show. Das schwarz-weiße Neckholder-Kleid mit atemberaubendem Rückenausschnitt sorgte für viele bewundernde Blicke.

Bild: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

3. Spike Lee

Regisseur Spike Lee sorgte mit seinem Auftritt für viel Wirbel. Denn der 64-Jährige erschien in einem knallpinken Anzug von Louis Vuitton und trug dazu bunte Sneakers von Nike. Natürlich durfte die dazu passende pinke Sonnenbrille auf dem roten Teppich nicht fehlen. Mit diesem Outfit hat er definitiv alle Blicke auf sich gezogen.

Bild: Kate Green/Getty Images

4. Jessica Chastain

Auch das dieses heiße All-Black-Outfit von Jessica Chastain zählt zu unseren Top 10 der Red-Carpet-Looks. Die Schauspielerin erschien in einer ausgestellten, schwarzen Robe von Dior Haute Couture. Ihr Outfit rundete sie mit Schmuck von Chopard Jewelry ab.

Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

5. Noémie Merlant

Auf der Hit-Liste von Cannes darf auch Schauspielerin Noémie Merlant nicht fehlen. Die 32-Jährige strahlte auf dem roten Teppich in einem eleganten Oversized-Blazer von Louis Vuitton.

Bild: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

6. Marion Cotillard

In einem Traum in Silber erschien Schauspielerin Marion Cotillard am Eröffnungsabend der Filmfestspiele von Cannes auf dem roten Teppich. Ihr anliegendes Kleid von Chanel Haute Couture mit silbernen Details verzauberte ihre Fans.

Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

7. Elisa Sednaoui

Schauspielerin Elisa Sednaoui entschied sich für ein Kleid von Alberta Ferretti und brachte damit etwas Farbe auf den roten Teppich. In dem mit Nieten besetzten anliegenden Kleid in Grün strahlte die 33-Jährige vor den Kameras.

Bild: Stephane Cardinale/Getty Images

8. Carla Bruni

Das ehemalige Supermodel Carla Bruni trug ein funkelndes One-Shoulder-Kleid von Céline. Abgerundet wird ihr eleganter Look durch eine silberne Clutch. Ein absoluter Hingucker!

Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

9. Helen Mirren

Helen Mirren hingegen griff tief in den Farbtopf. Die Schauspielerin entschied sich für ein gewagtes Dolce & Gabbana-Kleid in Gelb und traf damit genau ins Schwarze. Die 75-Jährige strahlte damit wie keine andere auf dem roten Teppich.

Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

10. Lou Doillon

Einen besonders außergewöhnlichen Look präsentierte Lou Doillon. Die Schauspielerin trug ein tief ausgeschnittenes Kleid von Gucci mit goldener Robe. Dazu eine silberne Clutch in Form eines menschlichen Herzens.