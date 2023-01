An ihrem ersten Arbeitstag sind viele Menschen super nervös und natürlich kann sich hier auch der eine oder andere Fehler einschleichen. Ziemlich gravierend war jedoch ein Missgeschick, dass einem britischen Flugbegleiter passiert ist! Denn auf seinem ersten Flug hat er aus Versehen die Notrutsche aktiviert.

Der entstandene Schaden: Mehr als 50.000 Euro.

Flugbegleiter begeht folgenschweren Fehler an seinem ersten Arbeitstag

Die Crew in einem Flugzeug muss nicht umsonst unheimlich aufmerksam in jedem ihrer Arbeitsschritte sein. Denn oft reicht nur ein falscher Knopf und man löst eine regelrechte Kettenreaktion aus, die sich aufgrund zahlreicher einzuhaltender Sicherheitsprotokolle nicht ganz so schnell wieder lösen lassen. Genau das ist jetzt leider auch einem britischen Flugbegleiter passiert. Der junge Mann startete in seinen ersten Arbeitstag und war an Bord eines Fluges der British Airways von London Heathrow nach Lagos in Nigeria.

Allerdings verlief alles anders, als geplant. Denn aus Versehen aktivierte der Steward die Notrutsche. Ein Unterfangen, das schwerwiegende Folgen hatte. Nicht nur musste die Boeing 777, die gerade losgerollt war, wieder zurück in die Anfangsposition, alle Fluggäste mussten die Maschine außerdem verlassen. Es dauerte satte vier Stunden, bis die Passagiere in ein neues Flugzeug einsteigen konnten, das sie an ihr Ziel brachte.

Wie ein Sprecher der Airline gegenüber dem DailyStar erklärte, habe man sich gut um die Reisenden gekümmert. „Das Flugzeug kehrte zum Standplatz zurück und die Kunden konnten normal aussteigen. Wir haben uns bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt, sie mit Erfrischungsgutscheinen versorgt und ein Ersatzflugzeug organisiert, damit sie ihre Reise wie geplant fortsetzen können.“

Schaden von über 50.000 Euro

Laut Medienberichten war die Wartezeit der Passagiere jedoch nicht die einzige Konsequenz, die es für das Auslösen der Notrutsche gegeben hat. Denn der entstandene Schaden für die Airline soll 50.000 Pfund (umgerechnet in etwa 56.000 Euro) betragen. Denn das Flugzeug hat seinen Time-Slot zum Starten verpasst und musste einen neuen anfordern. Bis man die Rutsche wieder in ihre normale Position gebracht hat und jegliche Notfallprozeduren abgeschlossen werden konnten, dauerte es mehrere Stunden.

Dieselbe Maschine wurde an diesem Tag übrigens wieder eingesetzt und brachte Passagiere ohne weitere Vorkommnisse von Heathrow auf die Bermudas. Ob dieser Fehler auch berufliche Konsequenzen für den neuen Mitarbeiter haben wird, ist nicht bekannt. Wie die DailyStar schreibt, sei er für den Flug nach Nigeria allerdings ersetzt worden.