Eine Frau aus Utah wurde mit einer sehr ungewöhnlichen Geschichte zu einem viralen Hit. In einem Tiktok-Video berichtet sie, dass sie kürzlich einen Airpod verschluckt hat, als sie gerade dabei war ihre täglichen Vitamine einzunehmen. Wie das passieren konnte? Das verraten wir euch hier.

Nur so viel: Es hätte uns wirklich allen passieren können …

Vitamine verwechselt: Frau schluckt Airpod stattdessen

Tanna Barker geht gerade mit einem Video auf Tiktok viral, in dem sie eine Story beichtet, die ihr kürzlich widerfahren ist. Die Frau aus Utah war gerade bei ihrer täglichen Walking-Einheit und wollte eine Handvoll Vitamine einnehmen. Doch kurz bevor sie die Pillen in ihren Mund steckte, traf sie eine Freundin. Dabei nahm sie einen ihrer Airpods aus dem Ohr und legte ihn dann unterbewusst in ihre Hand, in der sich auch die Vitamine befanden.

Als das Gespräch dann beendet war, nahm Tanna schließlich ihre Vitamine ein – dachte sie zumindest. „Ich nahm einen großen Schluck Wasser und dachte mir: Oh Mann, da steckt etwas fest. Also trank ich noch einen Schluck“, erklärt die Frau in ihrem Video. „Dann wollte ich meinen Airpod wieder in mein Ohr stecken und bemerkte, dass ich immer noch meine Vitamine in meiner Hand hatte“, beichtet Tanna. Ihre schockierende Erkenntnis: „Ich habe meinen Airpod geschluckt!“.

„Es ist so peinlich“

Da Tanna nicht wusste, was sie nun tun soll, hat sie sofort einige bekannte Ärzte angerufen und diese verzweifelt nach Rat gefragt. „Sie haben alle das Gleiche vorgeschlagen, also werde ich das jetzt auch tun“. Der Rat: Der einzelne Airpod soll den Körper auf natürliche Art verlassen. Also musste Tanna darauf warten, bis sie das nächste Mal ihr großes Geschäft erledigte. „Es ist so peinlich“, so die Frau aus Utah. Doch dabei sieht die 52-Jährige immer noch das Positive: „Ich habe immerhin noch den rechten Airpod“.

Als wäre die Sache nicht schon unangenehm genug, waren die Airpods, die Tanna benutzt hat, nicht mal ihre eigenen. Denn eigentlich gehörten sie ihrem Mann. Dieser nahm die Sache allerdings mit Humor: „Ich hatte an dem Tag noch einiges zu erledigen. Mein Mann fragte mich dann, wann ich wieder nachhause komme. Ich sagte, dass ich es noch nicht weiß. Er meinte dann: ‚Kein Problem, ich kann dich ja tracken‘“.

Airpod hat den Körper verlassen

In einem Folgevideo gibt Tanna, die eigentlich Immobilienmaklerin ist, Entwarnung. „Der Airpod hat meinen Körper verlassen“, erzählt sie. Bleibende Schäden dürften dabei nicht entstanden sein. Ob der kabellose Kopfhörer nach der körperlichen Irrfahrt noch funktionsfähig ist, hat Tanna jedoch nicht verraten.