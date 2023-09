Nun ist es offiziell! Ex-Bachelorette Gerda Lewis und „Make Love, Fake Love“-Gewinner Jannik Kontalis daten sich. Das gab die Influencerin nun selbst auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Vor einigen Monaten hatten sich die zwei noch öffentlich gezofft.

Gerda Lewis macht Liebe mit Yeliz Ex Jannik offiziell

„Ja, Jannik und ich daten uns“, lässt Gerda Lewis nun ihre Followerschaft bei einer Instagram-Fragerunde wissen. „Ist, glaube ich, offensichtlich“, ergänzt die Ex-Bachelorette noch. Tatsächlich kommen die Liebesnews nicht ganz überraschend. Schon seit einigen Wochen vermuteten Fans eine Liebelei zwischen Gerda und Jannik Kontalis, da die beiden unter anderem bei einem Essen gesichtet wurden.

Zur Auffrischung: Jannik machte Anfang des Jahres hauptsächlich Schlagzeilen wegen Yeliz Koc. Der Influencer lernte die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht in ihrer Kuppel-Show „Make Love, Fake Love“ kennen und lieben, gewann nicht nur das Finale, sondern auch ihr Herz. Sie wurden ein Paar, trennten sich, versöhnten sich und trennten sich schließlich endgültig. So weit, so (halbwegs) verständlich. Doch spannend wird es ab diesem Zeitpunkt. Denn schon bei Janniks Trennung von Yeliz spielte Gerda eine Rolle. Aber nicht in dem Sinne, wie man vielleicht vermuten könnte.

Kein leichter Start

Erst im Juni lieferten sich Jannik und Gerda nämlich via Instagram einen öffentlichen Schlagabtausch. Laut dem Influencer soll sich Gerda in sein Liebesdrama mit Yeliz eingemischt haben. „Du warst die Erste, die damals direkt auf den Zug aufgesprungen ist, als Yeliz und ich einen öffentlichen Rosenkrieg hatten.“, so der „MLFL“-Sieger. Er erklärte noch weiter: „Du hast Yeliz direkt einen Verlauf von mir und einer Freundin von dir geschickt, der über drei Jahre her ist und ihr gesagt, ich wäre ein Stalker und hätte sie belästigt“.

Gerda ließ die Sache damals nicht auf sich sitzen und bezog ebenfalls öffentlich Stellung. „Ich habe mich nicht in eine Beziehung eingemischt, die super gelaufen ist, um es irgendwie kaputtzumachen. Ich habe ihr erst dann etwas gesagt, als sie selber das Gefühl hatte, dass sie gerade total verarscht worden ist“, rückt sie die Vorwürfe gerade. Dass sich die zwei nach dem ganzen Drama nun daten, ist für viele Fans natürlich erstmal etwas verwunderlich.

Gerda: „Das ist das, was mich glücklich macht.“

Während einer Instagram-Fragerunde wurde Gerda Lewis jetzt gefragt, weshalb sie “so ein Spielchen“ aus ihrer Liebe mit Jannik macht. Nachdem die TV-Bekanntheit zugab, dass tatsächlich mehr zwischen ihr und Jannik läuft, geht sie noch etwas ins Detail. „Ich weiß, dass das einige nicht verstehen, was auch okay ist“, so die 30-Jährige. Weiter gesteht sie: „Unser Start war nicht gerade entspannt und teilweise auch paradox und ich habe auch nicht immer korrekt gehandelt.“ Außerdem stellt Gerda klar: „Am Ende zählt, was man selber möchte und womit man glücklich ist und das ist das, was mich glücklich macht“.

Bild: @gerdalewis / Instagram

Sie habe außerdem keine “Spielchen“ spielen wollen, sondern lediglich selbst entscheiden wollen, wann und wie sie das Thema öffentlich macht. Wie viel sie und Jannik Kontalis weiterhin von ihrem Datingleben preisgeben werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Man darf also gespannt sein, ob Fans dann auch regelmäßiger Couple-Content erwartet. Gemeinsames Foto-Material gibt es vermutlich schon. Denn die zwei TV-Bekanntheiten haben bereits einen gemeinsamen Urlaub verbracht. Auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen teilten die beiden erst kürzlich kleine Einblicke von ihrem Trip an die holländische Küste.