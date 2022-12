Weihnachten rückt näher und näher und wir sind noch für diverse Freunde, Bekannte und Familienangehörige auf der Suche nach DEM passenden Geschenk. Wisst ihr welche Gruppe ziemlich schwierig zu beschenken ist? Genau! Die Foodies! Sie sind super picky und haben hohe Ansprüche. Aber keine Sorge, liebe missen, wir haben hier 5 Geschenkideen für Feinschmecker. So wird das Weihnachtsshopping zum Klacks.

Ein Kochkurs

Feinschmecker sind ja sehr wählerisch, was ihr Essen angeht. Ideal also, wenn sie selbst diverse Zubereitungsarten lernen und den Kochlöffel schwingen dürfen. Denn so ist das Gericht auf jeden Fall so, wie sie es gerne mögen. Für unsere Gourmet-Freunde, darf es bestimmt auch etwas Ausgefalleneres sein. Das Angebot ist breit gefächert, lasst euch einfach ein wenig inspirieren und passt den Kochkurs an die Vorlieben eures Beschenkten / eurer Beschenkten an.

Das Festival der Onlineshops von Gastro.News

Ein Festival für Gourmets? Ja, das geht. Auch heuer sorgt das Festival der Onlineshops von Gastro.News für genussvolle Weihnachtsgeschenke. Knapp 15 Online-Anbieter (darunter unter anderem Interspar Weinwelt, Öriginal, restaurantsgutscheine.wien, Feingeist, Kalea etc.) bieten bis 18. Dezember 2022 im Rahmen des Festivals tolle Rabatte mit bis zu -70%. Die Entscheidung fällt uns nicht leicht. Von Spitzenweinen und Delikatessen bis hin zu Gewürzen, Kochzubehör und Restaurantgutscheinen ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Natürlich können wir auch gleich für die anstehenden Festessen und Familienfeiern einkaufen. Win / Win sozusagen. Hier werdet ihr auf jeden Fall fündig.

Ein exklusives Raclette-Set

Gehört Raclette-Essen bei euch genauso zu Weihnachten, wie der geschmückte Weihnachtsbaum? Gönnt eurem/eurer Foodie-Freund:in ein wirklich exklusives Raclette-Set, vielleicht sogar mit Steinplatte für eine perfekte und gleichmäßige Wärmeverteilung? Wenn ihr dann noch ein Raclette-Kochbuch dazu packt, ist das Geschenkset ein echter Hingucker.

Ein Wein-Abo

Natürlich soll auch für die richtige Getränke-Begleitung zum Essen gesorgt sein. Wein-Abos sorgen hierbei für Abwechslung. Monatlich kann sich der/die Beschenkte über eine neue Weinsorte freuen und kann auch die Wochen-Gerichte dem jeweiligen Produkt anpassen. Weißwein zum Beispiel empfehlen Weinkenner eher zu leichten Gerichten mit Fisch oder Huhn. Rotweine passen herrlich zu fleischlastigen Menüs, zum Beispiel mit Steak. Wir sind uns sicher, euer Gourmet wird sich jeden Monat wie ein kleines Kind freuen.

Das richtige Werkzeug

Vor allem wenn eure zu beschenkenden Gourmets selbst gerne am Herd werkeln, ist richtiges Werkzeug mit hoher Qualität unabdingbar. Richtig scharfe Messer, hochwertige Pfannen, schönes Besteck? Die Liste der Möglichkeiten ist lang, aber ihr könnt euch sicher sein, dass das Geschenke sind, die eure Foodies besonders wertschätzen werden. Das wird ein Weihnachtsfest, das lange in Erinnerung bleiben wird, denn diese Geschenke haben auf jeden Fall Bestand. <3