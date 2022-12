Fans machen sich große Sorgen um Celine Dion. In einem emotionalen Video gibt die kanadische Sängerin nun bekannt, an einer unheilbaren neurologischen Krankheit zu leiden. Sie habe deshalb Schwierigkeiten beim Gehen und beim Singen.

Aus diesem Grund muss sie nun auch ihre Europa-Tour verschieben.

Celine Dion leidet an seltener Nervenkrankheit

„Hallo an alle, es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um mich bei euch zu melden. Ich vermisse euch alle so sehr und kann es kaum erwarten, auf der Bühne zu stehen und persönlich mit euch zu sprechen“, beginnt Celine Dion mit brüchiger Stimme ihr Video.

In dem Clip, den sie kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, verrät die 54-Jährige dann, dass sie an unter einer seltenen Nervenkrankheit leide. „Ich habe seit langem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und es war wirklich schwierig für mich, mich meinen Herausforderungen zu stellen und über alles zu sprechen, was ich durchgemacht habe.“ Dann erklärt sie sichtlich bewegt und den Tränen nahe: „Kürzlich wurde bei mir eine sehr seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert, das Stiff-Person-Syndrom. Sie trifft eine von einer Million Menschen“. Die Krankheit ruft vor allem Muskelkrämpfe hervor.

Schwierigkeiten beim Gehen und Singen

„Unglücklicherweise betreffen die Muskelkrämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens“, sagt die Sängerin in dem Clip weiters. Sie habe manchmal Schwierigkeiten beim Gehen und beim Singen. Celine habe ein großartiges Ärzteteam, das ihr hilft. Auch ihre Kinder gäben ihr die größtmögliche Unterstützung, um gesund zu werden. Es gebe Hoffnung für sie. Sie arbeite jeden Tag an sich.

Doch fest steht: die Kanadierin kann momentan einfach nicht so performen, wie sie es gerne würde. „Zu singen ist das, was ich am meisten liebe. Ich vermisse es, auf der Bühne zu stehen und zu performen. Ich gebe immer 100 Prozent bei meinen Shows, aber in meiner aktuellen Verfassung geht das leider nicht.“, so die 54-Jährige. „Es schmerzt mich, euch heute zu sagen, dass dies bedeutet, dass ich nicht bereit bin, meine Tour in Europa zu starten.“, erklärt sie weiters.

Tour verschoben

Für Fans lässt die langfristige Unterbrechung der Tournee nichts Gutes vermuten. Doch nach jetzigen Stand sollen die Konzerte in Deutschland und Österreich im Frühjahr 2024 nachgeholt werden.

Und die „My Heart will go on“-Sängerin zeigt sich durchaus zuversichtlich, was die Fortsetzung der „Courage World Tour“-Tour betrifft: Sie werde sich jetzt auf ihre Gesundheit fokussieren und die Hoffnung auf ein Bühnen-Comeback nicht aufgeben. Denn auch wenn die Krankheit als unheilbar gilt, gibt es doch Möglichkeiten, die Symptome zu lindern. In dem Video sagt sie ihren Fans noch: „Ich arbeite hart mit meinen Sportmedizin-Therapeuten daran, dass es mir besser geht. Damit ich meine Kraft zurückerhalte und die Fähigkeit, wieder performen zu können.“