Es beginnt der Herbst und mit ihm kommt auch wieder die jährliche Grippe-Welle auf uns zu. Auch das Corona-Virus ist weiterhin präsent. Deshalb ist es wichtig, die unterschiedlichen Symptome und Krankheitsverläufe der beiden Viren zu kennen.

Das sind die Unterschiede zwischen einem Grippe-Virus und einer COVID19-Infektion:

Unterschied Symptome

Symptome: Corona: Grippe: Fieber Häufig Häufig Müdigkeit Manchmal Häufig Husten Häufig (trocken) Häufig (trocken) Niesen Nie Nie Gliederschmerzen Manchmal Häufig Schnupfen Selten Manchmal Halsschmerzen Manchmal Manchmal Durchfall Selten Manchmal (Kinder) Kopfschmerzen Manchmal Häufig Kurzatmigkeit Manchmal Nie

Unterschied: Krankheitsverlauf von Grippe und Corona

Grippe:

Die Inkubationszeit der Grippe beträgt ungefähr zwei Tage. Dann beginnen sich die ersten Symptome sehr schnell und stark zu zeigen. Es beginnt dann in den meisten Fällen mit Frösteln, Fieber und Gliederschmerzen. Aber schon vor dieser Zeit sind infizierte Menschen ansteckend. Bei jungen, kräftigen und gesunden Menschen klingen die Beschwerden im Laufe weniger Tage ab. Nach etwa einer Woche sind sie üblicherweise verschwunden oder haben sich weitgehend gelegt. Menschen mit schlechterem Allgemeinzustand leiden oft etwas länger. Die Symptome schwächen sich zwar deutlich ab, sind aber teils zehn bis 14 Tage spürbar. Husten und Schwächegefühl bleiben dann meisten länger vorhanden.

Corona:

Bei einer Corona-Infektion kann die Inkubationszeit schon bis zu 14 Tagen dauern. Das heißt, dass sich die Symptome in den meisten Fällen erst nach zwei Wochen schleichend zeigen. Typisch ist das Auftreten grippeähnlicher Symptome, die sich aber nach wenigen Tagen wieder bessern. Der größte Unterschied zwischen einer Grippe und Corona sind vor allem folgende: Bei Corona bleibt die Müdigkeit weg und auch Schnupfen ist kein häufiges Symptom. Auch die Grippe-typischen Kopfschmerzen sind keine Symptome des Corona-Virus. Nach etwa 14 Tagen sind die Betroffenen in der Regel wieder symptomfrei. Bei einem schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verlauf dauert die COVID-19-Erkrankung bis zu sieben Wochen an. In einigen Fällen kann die Krankheit auch tödlich enden.