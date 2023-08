Der Heimweg nach dem Feiern kann schnell gefährlich werden; ganz besonders, wenn Alkohol im Spiel ist. Um die Zahl der nächtlichen Verkehrsunfälle zu minimieren, startet Italien eine neue Taxi-Initiative.

Dabei sollen die Taxis kostenlos zur Verfügung stehen.

Kostenlose Taxis in Italien

Es sind schockierende Zahlen, die die italienische Regierung in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigten. Denn seit Jahresbeginn verstarben 759 Menschen an Wochenenden auf den italienischen Straßen. Zahlen, die im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen sind, und sich bisher scheinbar nicht beruhigen. Denn alleine am letzten Juli-Wochenende waren es 35 Todesopfer.

Um diese erschreckende Tendenz einzudämmen, startet der italienische Verkehrs- und Infrastrukturminister Matteo Salvini eine neue Initiative. Vor beliebten Diskotheken Italiens sollen demnach Taxis kostenlos sein. Wenn es einmal später wird als gedacht oder man wider Erwarten doch Alkohol konsumiert hat, kann man diese also nutzen und so sicher nach Hause kommen. Insgesamt sechs der beliebtesten Diskotheken Italiens sind an der Aktion beteiligt. Bis Mitte September wird die Initiative getestet und genau analysiert.

Die kostenlose Heimreise ist aber an Voraussetzungen gebunden. Denn um die Taxis nutzen zu können müssen die Besucher:innen zuvor einen Alkoholtest machen. Wenn der Promillewert so hoch ist, dass sie laut Gesetz nicht mehr selbst Auto fahren dürfen, bekommen die Leute einen Gutschein für das Taxi.

Die neue Initiative ist übrigens nur ein Schritt in einer Reihe von Veränderungen, die Italien derzeit durchführen will. Ende Juni kündigte die Regierung etwa schärfere Richtlinien mit Blick auf Handys am Steuer an. Auch der Drogen- und Alkoholkonsum soll weiter eingeschränkt werden. Die Richtlinien müssen jedoch noch vom Parlament verabschiedet werden.