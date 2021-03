Jetzt ist es offiziell. Jason Derulo und seine Freundin Jena Frumes werden bald Eltern eines Jungen. Das verkündete der Sänger auf Instagram mit einem Video, das ihn und die Influencerin bei einer “Gender Reveal”-Party zeigt.

Gemeinsam schaute das Paar in den Himmel, als ein blaues Feuerwerk erstrahlte.

Jason Derulo und Jena Frumes bekommen einen Sohn

Vor ein paar Tagen hat Sänger Jason Derulo gemeinsam mit seiner Freundin Jena Frumes bekannt gegeben, dass sie ein Kind erwarten. Jetzt postet der Sängerin auf Instagram ein Video, dass ihn und die Influencerin bei einer “Gender Reveal”-Party zeigt. Während Tänzer in Pink und Blau für die richtige Stimmung sorgen, bringt das Feuerwerk endlich Klarheit: Der Sänger und die Influencerin bekommen einen Jungen. Und die Freude steht den beiden ins Gesicht geschrieben. Vor allem Jason Derulo kann sein Glück kaum fassen, als das blaue Feuerwerk über dem Himmel erscheint. Es ist blau! Es ist ein Junge, schreit der 31-Jährige in die Kamera.

Erst vor wenigen Tagen gab der Sänger seine zukünftige Vaterschaft auf Instagram bekannt. Mit einem kurzen Video, auf dem er seine Freundin mit einer beachtlichen Babykugel zeigt, gibt er ihre Schwangerschaft bekannt. “Könnte nicht glücklicher sein über dieses neue Kapitel in unserem Leben”, schreibt der Sänger zu dem Video.

Kein Geburtstermin bekannt

In dem zuckersüßen Video verrät der Sänger das Geschlecht seines Babys. Er wird Vater eines kleinen Jungen. Wann genau der kleine Familienzuwachs das Licht der Welt erblicken wird, verrät das Paar aber noch nicht.

Erst im Sommer verkündete der Sänger, dass er mit Jena Frumes zusammen ist. Sie sollen sich vor der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennengelernt haben. Im Dezember 2020 erklärte er außerdem, dass er langsam in ein Alter komme, in dem er an Familienplanung und auch über ein Baby nachdenke.