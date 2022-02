Vor etwa zehn Jahren wurde Joseph Baena schlagartig berühmt. Der Grund: Die Öffentlichkeit – und auch er selbst – hat erfahren, dass Arnold Schwarzenegger sein Vater ist. Jetzt verrät der 24-Jährige erstmals, wie er diesen einschneidenden Moment erlebt hat.

Das Haus von Joseph und seiner Mutter wurde damals belagert und die beiden mussten sogar fliehen.

Joseph Baena: In Sekunden berühmt

Noch vor etwa zehn Jahren war das Leben des Teenagers Joseph Baena völlig normal. Er lebte zusammen mit seiner Mutter im kalifornischen Vorort Bakersfield, besuchte dort auch die Schule und tat das, was 13-Jährige eben so tun. Doch dann änderte sich alles schlagartig und die ganze Welt wusste plötzlich, wer Joseph Baena ist. Denn die Öffentlichkeit erfuhr, dass Arnold Schwarzenegger sein Vater ist!

„Ich erinnere mich noch sehr genau daran“, so der heute 24-Jährige im Interview mit der US-Ausgabe des Fitness-Magazins Men’s Health. Es war ein sonniger Nachmittag im Jahr 2011 und der kleine Joseph saß gerade in der Schule. „Ich war in der achten Klasse. Fünfte oder sechste Stunde. Und ich wurde aus der Klasse gerufen, um zu gehen. Meine Mutter war da und sagte: ‚Wir müssen los – alle wollen wissen, wie es dir geht und wer dein Vater ist.'“

Und dann brach auch schon die Hölle los! Nachrichtenwagen, Journalisten und Paparazzi belagert das Haus von Joseph und seiner Mutter. Die beiden wurden sogar regelrecht von den Kameras verfolgt. „Dein Körper verändert sich, dein Geist verändert sich. Und jetzt hat sich mein Leben vor meinen Augen verändert“, erinnert sich Joseph an den Moment, der alles veränderte.

Joseph wusste lange nichts davon

Die Mutter des heute 24-Jährigen hatte eine Affäre mit Arnold Schwarzenegger, aus der auch Joseph entstand. Doch das wusste er sehr lange nicht. Als Joseph 1997 geboren wurde, war seine Mutter noch als Haushälterin bei den Schwarzeneggers tätig. Die Wahrheit über seinen Vater hielt sie seine gesamte Kindheit über geheim.

Erst mit 13 Jahren verriet Josephs Großmutter ihm alles über seinen berühmten Vater. Denn damals war die Ähnlichkeit zwischen ihm und Arnold einfach unverkennbar. Der Teenager habe damals jedoch lediglich mit „Cool!“ auf diese Neuigkeit reagiert, ohne zu wissen, dass nur kurze Zeit später die ganze Welt von seiner Geschichte erfahren wird.

Versteckspiel vor der Presse

Um dem plötzlichen Wahnsinn zu entkommen, sind Joseph und seine Mutter zu einem Roadtrip aufgebrochen. Dabei machten sie auch Halt bei Verwandten in Texas, bei denen sie sich auch für kurze Zeit versteckten, bevor sie weiterzogen. Anstatt seiner Mutter die Verschwiegenheit übelzunehmen, hat die Ausnahmesituation das Mutter-Sohn-Gespann nur noch näher zusammengeschweißt.

„Sie war wirklich die einzige Person, die ich hatte, und ich war wirklich die einzige Person, die sie hatte. Niemand wusste es, und jeder wollte die Details wissen. Wir hielten uns gegenseitig den Rücken frei“, so Joseph. Mittlerweile sei das Verhältnis zu seinem leiblichen Vater jedoch gut. Jetzt will Baena sogar in die Fußstapfen von Arnie treten und ebenfalls Action-Held werden. Dafür hat er sogar seine Karriere als Immobilienmakler aufgegeben.

Vom Körperbau her kommt Joseph jedenfalls ganz nach seinem Vater…