Seitdem die Nominierungen für die Grammys 2021 veröffentlicht wurden, dreht sich alles nur noch um eines: Wieso ist The Weeknd nicht dabei? Der Sänger scheint wirklich wütend über die fehlende Nominierung zu sein und wirft dem Komitee sogar vor, korrupt zu sein.

Der Sänger bekommt dabei Unterstützung von Elton John. Auch er scheint nicht zu verstehen, warum The Weeknd nicht für einen Grammy nominiert ist.

The Weeknd empört über Grammy-Verleihung

Die Nominierungen für die “Grammy”-Verleihung 2021 wurden erst vor kurzem bekannt gegeben. Dabei fällt eine Sache besonders auf: The Weeknd ist nicht unter den Nominierten. Und das scheint der Sänger wohl nicht so ganz zu verstehen. In einem Twitter-Posting schreibt er: “Die Grammys bleiben korrupt. Ihr schuldet mir, meinen Fans und der Industrie Transparenz.“

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Irgendwie kann man die Reaktion von The Weeknd wohl auch verstehen. Denn sein aktuelles Album “AFTER HOURS”, das bis jetzt bereits 1,8 Milliarden mal gestreamt wurde, feiert enorme Erfolge. Auch sein Song “Blinding Lights” wurde dank der Kurzvideo-Plattform TikTok ein viraler Hit. Außerdem wird ihm nächstes Jahr auch noch eine besondere Ehre teil: Er darf in der Halbzeit-Show des Super Bowl 2021 auftreten. Aber trotz der Erfolge und Auftritte gibt es keine Nominierungen für den Sänger.

Grammy-Komitee reagiert auf Vorwurf

Auf die Anschuldigungen des Sängers reagierte der Vorsitzende der Recording Academy Harvey Mason Jr. sofort und erklärte in einem Interview mit dem Rolling Stone: “Wir verstehen, dass The Weeknd enttäuscht ist, nicht nominiert zu sein. Ich war selbst überrascht und kann mit ihm mitfühlen. Seine Musik dieses Jahr war exzellent und seine Beiträge für die Musikindustrie und die weite Welt sollten anerkannt werden. Leider war die Zahl der Nominierungen dieses Jahr geringer, als die Zahl der Künstler, die sie verdient hätten.”

Unterstützung von Elton John und Ex-Freundin Bella Hadid

Aber nicht nur The Weeknd selbst scheint vollkommen empört über seine nicht vorhandene Nominierung zu sein. Auch einige andere Stars unterstützen den Sänger und loben seine Musik. Darunter niemand geringeres als Sir Elton John! Denn er schreibt auf Instagram: “Meiner Meinung nach…. Blinding Lights – “Song of the year” und “Record of the year”. Mit dieser Meinung scheint Elton John nicht allein zu sein. Denn unter den 300.000 Likes auf das Posting ist auch The Weeknds Ex-Freundin Bella Hadid zu finden. Und das, obwohl sich die beiden 2019 nicht gerade im Guten getrennt haben.