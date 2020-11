Wir liiieben sie: die romantischste Zeit des Jahres! Geschenke für die Liebsten besorgen und die Weihnachtsdeko aus dem Schrank holen. Wir haben fleißige Vorarbeit geleistet und für euch die besten Geschenke zusammengesucht. Jeden Tag im Advent wartet eines davon darauf, von euch gewonnen zu werden. Im missADVENTKALENDER sind einige Überraschungen versteckt. Psssst: Schon die neue Ausgabe des missMAGAZINS zu Hause? Heißer Tipp, ihr werdet sie brauchen 😉

Wir haben uns über die Weihnachtszeit ein kleines Helferlein geholt: Elfi. Leider ist sie oft ziemlich busy und einfach unauffindbar. Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Auf @missmagazin findet ihr täglich eine Instagram Story mit dem Hinweis, wo sich unsere Elfi heute verstecken könnte. Ist sie in einer Instagram Story, in einem Instagram Post, im missMAGAZIN, auf miss.at oder doch in der missAPP zu finden? 😉 Habt ihr Elfi mit der richtigen Zahl gefunden, gleich screenshoten und in der missAPP hochladen. Schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil! Was es zu gewinnen gibt? Das könnt ihr gleich hier nachlesen! Aber psssst: Wann es welchen Gewinn gibt, verraten wir euch natürlich nicht. 😋

Du liebst einzigartigen, modernen Schmuck? Dann ist der Holzschmuck von Astwerk genau das Richtige für dich! ❤️ Egal ob Ketten, Armbänder oder stilvolle Ohrringe – hier findest du tolle Stücke, die sich auch super als Geschenk eignen. Plus, jedes Schmuckstück wird handgefertigt. We love! 🤩

Du bist kreativ und liebst es zu zeichnen? Dann haben BIC und wir das perfekte Paket für dich zusammengestellt! Damit kannst du auch gleich deinen Brief an den Weihnachtsmann schreiben. Weißt du schon, was darauf stehen wird? Zusätzlich findest du in dem Paket auch noch etwas, was dir am Weihnachtsabend glatte Beine bereitet. Gespannt? 😃

Auch die vorweihnachtliche Zeit sollten wir in vollen Zügen genießen und wir haben genau das Richtige für dich: Die BIPA Weihnachtsinspirationen für eure Beautyroutine und euer Wohlbefinden. Bei BIPA findest du alles, was dein Herz begehrt. Welcher tolle Gewinn sich da wohl hinter dem jeweiligen Türchen versteckt? Stay tuned 😉

Dir fehlt noch der gewisse ZEN in deinem Leben? Dann haben wir für dich einen leckeren Tipp, wie du mit deinem ZEN in Einklang kommst. Die Premium Tea Drinks von Carpe Diem sind die idealen Tee-Getränke, die nicht nur voller besonderer Zutaten sind, sondern auch leicht prickelnd und erfrischend sind. That’s how we zen it. Im diesjährigen missADVENTKALENDER versteckt sich auch dein Erfrischungsgetränk.

What time is it? Christmas time! 🎵 Mit den wunderschönen Uhren von Festina müssen wir uns nie wieder wundern, wie viel Uhr es gerade ist! Die Modelle sind nicht nur super schick und edel, sondern auch das perfekte Geschenk für Mama, Papa oder deinen Boy! Gut, dass Elfi daran gedacht hat, als sie den Adventkalender zusammengestellt hat. 😉

Wenn die Geschenke unterm Christbaum in diesem Jahr nicht so erfreulich ausfallen, wie wir es uns gewünscht hätten, ist das kein Problem für uns! Denn mit den Zehner Gutscheinen kaufen wir uns einfach das, was uns gefällt! Einlösen können wir unseren Zehner Gutschein im huma eleven, im Fischapark und im Q19! Hm … hast du schon Ideen, was du dir damit kaufen würdest? Uns schweben da schon einige Dinge vor!

Inmitten von Geschenkpapier und Weihnachtsdeko vergessen wir oft unsere zwei bis drei Liter täglich zu trinken. Mit den Edelstahl-Trinkflaschen und -bechern von Hydro Flask gelingt uns das in Zukunft supereasy. Dank Elfi verstecken sich auch für dich zwei Produkte von Hydro Flask hinter einem unserer Türchen. Yeeeey!

Shopping- und Geschenke-Queens aufgepasst! Mit dem Onlineshop von Kastner & Öhler findest du alles, was dein Herz begehrt, auf einen Schlag. ❤️ Egal ob trendige Designerteile, tolle Geschenke für Family und Freunde oder Beauty- und Home-Produkte für dich selbst … Diesem Onlineshop sind keine Grenzen gesetzt! Gut also, dass sich hinter einem der Türchen auch ein Gutschein versteckt … 😉

Ein kuscheliger Wellnessurlaub oder heiße Tage am Strand: Mit den Hamamtüchern von LeStoff bist du auf jeden Fall für alles gewappnet. Das beste: Die Hamatücher mit einer Größe von 100 x 180 cm lassen sich klitzeklein zusammenrollen, sind saugstark und trocknen extrem schnell. That is how we like it. Im diesjährigen missADVENTKALENDER versteckt sich auch dein neuer Badebegleiter.

In der Weihnachtszeit strahlen nicht nur wir wie ein Honigkuchenpferd, sondern auch unsere Mähne und unsere Haut zeigen sich dank der Pflege-Produkte von Nature Box von seiner schönsten Seite. Na, seid ihr schon gespannt, hinter welchem Türchen Elfi für euch ein Paket voller Nature Box-Produkte versteckt hat?

Coffee-Junkies aufgepasst! Genau rechtzeitig zu den bevorstehenden Feiertagen kannst du mit Nespresso in die fabelhafte Welt der Casa Nespresso eintauchen. Dich erwarten drei neue limited Edition Kaffees. Einen Schluck nehmen, Augen schließen und La Dolce Vita in der Weihnachtszeit genießen. We loooove! Gut, dass unsere Elfi die neuen Favoriten in einem der Türchen versteckt hat.

Glatte Beine das ganze Jahr über? Mit dem Philips Lumea Prestige sowieso! Rasurverletzungen und Stoppeln adieu! Wir lieben ihn einfach, denn noch nie war eine Haarentfernung so easy und so effektiv! Das Beste daran: Mit dem Philips Lumea Prestige erzielen wir einen Langzeiteffekt! In welchem Kalendertürchen er sich wohl versteckt? 😉 Elfi weiß es bereits!

Stylisches Aussehen, gestochen scharfe Bilder, faltbares Display und handsfree-Funktion bei Selfies: all das und noch viel mehr hat Elfi gemeinsam mit Samsung hinter einem weiteren Türchen für dich versteckt. Wir verraten nur so viel: Say cheeeeeese!

Auch für eine traumhaft schöne Prachtmähne ist heuer gesorgt: Dank dem Schwarzkopf GLISS KUR Anti-Spliss Wunder können wir super easy und schnell unser Haar pflegen und vor allem Spliss vorbeugen. Whoop whoop! Na, wenn das nicht mal ein toller Gewinn im missADVENTKALENDER ist? 😍 Unsere Kopfhaut sagt “Danke”! 😋

„LINGERIE“ A never ending love-story! Das feminine Design des neuen SKINY Body der Serie Love & Lace findet mühelos die Balance aus Romantik und angenehmer Verarbeitung und einem Hauch von Sexyness. 😍 Also genau das Richtige für die Festtage. Sexyness meets Tragekomfort – We like!

Bereit für den richtigen Beat? Mit dem Sonos Move in Lunar White hast du deine Lieblingsmusik immer mit dabei! Der portabler Smart Speaker mit Akku, für großartigen Sound drinnen und draußen, ist mit Bluetooth und WLAN kompatibel! Ob Elfi schon wo Weihnachtslieder damit hört? 😄

Manche nennen es CLEANSE, manche Entgiften. 😜 Worum es dabei immer geht: alles Schädliche soll raus und stattdessen etwas Frisches, Reinigendes und besonders Gesundes rein. Du willst auch fit in die kalte Jahreshälfte starten und die volle Kraft des bereits hart vermissten Sommers mitnehmen? Dann halte die Augen nach unserer Elfi offen und vielleicht gehört dir schon bald die Herbstbox „Indian Summer“ von URBAN MONKEY. #optimisticbynature

Musicalfans aufgepasst! Kleines Quiz: Was ist das berühmteste Musical der Welt? Na, weißt du es? Genau – natürlich CATS! Wir freuen uns auf atemberaubende Tänze, legendäre Kostüme, ein magisches Bühnenbild, Grammy-prämierte und mitreißende Musik und Gänsehaut pur! Pssst: Im missADVENTKALENDER verstecken sich zwei Eintrittskarten für CATS von den Vereinigten Bühnen Wien! 🤩

Du bist noch auf der Suche nach deiner absoluten Traumbrille? Keine Sorge: Auch für dich haben wir das perfekte Adventkalender-Türchen. Mit VIU, dem trendy Brillenshop im Herzen Wiens, findest du moderne und stylische Gestelle. Hier ist für jede Gesichtsform etwas dabei! ❤️ Welcher tolle Gewinn sich da wohl hinter dem jeweiligen Türchen versteckt? EXCITEMENT!

Nom nom nom … Dank dem Rezeptbuch “Hochzeit” von Wiener Zucker und Barbara Katzenberger haben wir ab sofort immer ein tolles Backrezept parat, egal für welchen Anlass! Ob leckere Bananenschnitten, Topfenherzen oder Nuss-Karamelltorte: Diesen süßen Versuchungen kann wirklich keiner widerstehen! 😋 Gut, dass Elfi uns eines der Rezeptbücher gleich für den missADVENTKALENDER gesichert hat! ❤️