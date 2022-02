Die Ex-Bachelor-Kandidatin Hannah Kerschbaumer schockiert ihre Followerschaft jetzt auf TikTok: Sie hatte Kontakt mit dem Tinder-Schwindler! Sie soll den Betrüger im Jahr 2018 bei einem Date in Berlin getroffen haben.

Wer die Netflix-Doku „Der Tinder-Schwindler“ noch nicht gesehen hat, sollte das am besten spätestens jetzt nachholen!

Ex-Bachelor-Kandidatin Hannah Kerschbaumer traf „Tinder-Schwindler“

Der Film „Tinder-Schwindler“ erobert aktuell die Netflix-Charts. In der viel diskutierten Doku steht der Betrüger Simon Leviev im Fokus, der auf der Dating-App in die Rolle eines wohlhabenden Geschäftsmannes schlüpft. Nach und nach wickelt er die ahnungslosen Frauen um den Finger und lockt ihnen Geld aus der Tasche. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse meldet sich nun eine junge Frau zu Wort, die selbst keine Unbekannte ist: 2021 nahm Johanna „Hannah“ Kerschbaumer am RTL-Format „Der Bachelor“ teil.

Die Influencerin, die einst im Fernsehen um das Herz von Niko Griesert buhlte, lernte Simon Leviev 2017 kennen und teilt ihre Erfahrungen jetzt mit ihren Fans auf Instagram und TikTok. Es sei ihr größter Flex, ihm damals kein Geld gegeben zu haben, schreibt die Influencerin in dem Clip, der auf TikTok bereits über 1,2 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Hannah wusste nichts von Netflix-Doku

Dem Post zufolge habe sie bis zum vergangenen Wochenende gar nicht gewusst, dass es sich bei ihrem Date um den „Tinder-Schwindler“ gehandelt hat. Sie schreibt auf Insta, dass sie bei einem Event vergangenes Wochenende mit Bekannten über verrückte Tinder Erlebnisse gesprochen habe. „Da erzählte ich die Geschichte von einem angeblichen Milliardär, den ich vor einigen Jahren in Berlin getroffen habe, der Frauen das Geld aus den Taschen zog. Simon Leviev.“ In dem Moment habe sie erst erfahren, dass es jetzt bereits eine Netlix-Doku über den Betrüger gibt.

Kurze Zeit, nachdem ihr erstes Video zu dem „Tinder-Schwindler“ viral ging, postete sie vier weitere Clips, in denen sie erklärt, wie es damals zu der Begegnung kam.

Match auf Tinder

Auf TikTok erzählte die ehemalige Rosenanwärterin, dass sie den Schwindler im Jahr 2017 auf Tinder gematcht habe. „Der einzige Grund, warum ich ihn geswiped habe war, weil ich dachte, dass der Typ nicht real ist.“, so die TV-Bekanntheit. Nach dem Match haben die beiden aber zahlreiche Nachrichten ausgetauscht – und zunächst habe er einen netten Eindruck auf Hannah gemacht.

„Dann wurde es auch schon so ein bisschen weird. Er wollte mich einfliegen lassen. Zu dem Zeitpunkt war er in Wien“, berichtete sie. Die Influencerin habe damals nicht zugestimmt: „Natürlich nicht! Weil sorry, er könnte ein Serienmörder sein und mich verschleppen?“. Trotzdem haben sich die zwei nach einem Telefonat dann auf ein Date geeinigt.

Treffen in Berlin

2018 hat sich die Ex-Bachelor-Kandidatin dann auf ein Treffen mit Simon Leviev in einem Hotel in Berlin verabredet. Leviev sei zu dem Date mit einem Bodyguard erschienen.

Er habe ihr viele Komplimente gemacht und sogar erzählt, dass er in vielen Ländern von der Polizei gesucht werde, schildert Hannah das Treffen. Außerdem offenbarte er Hannah, dass er schon einmal entführt worden sei. Zu allem Überfluss, habe der Schwindler dann auch angefangen, sie am Oberschenkel zu berühren. Eine Einladung auf sein Hotelzimmer habe sie jedoch schlussendlich abgelehnt.

Hannah betont außerdem noch, dass er sie zwar nicht nach Geld, aber nach einem weiteren Date gefragt habe. Nach dem Treffen in Berlin sei der Kontakt aber nach und nach abgebrochen. Und das war auch das Ende ihrer Story mit einem weltbekannten Schwindler!