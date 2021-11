Schauspielerin Kim Cattrall überrascht ihre Fans mit großartigen Neuigkeiten: Sie ist Teil der neuen Spinoff-Serie How I Met Your Father. Und ihre Rolle könnte nicht ikonischer sein!

Einem anderen legendären Serien-Revival hat Cattrall zuvor aber abgesagt.

Kim Cattrall bei „How I Met Your Father“ zu sehen

Es ist wohl das Jahr der Serien-Revivals! Erst „Friends“, dann die Nachricht, dass „Sex And The City“ als neue Serie „And Just Like That…“ zurückkommt und jetzt das! Auch die beliebte Sitcom „How I Met Your Mother“ feiert ein Comeback – jedoch der etwas anderen Art. Denn im Spinoff „How I Met Your Father“ sieht man Sophie (gespielt von Hilary Duff), die ihrem Sohn erzählt, wie sie seinen Vater kennengelernt hat.

Und genauso wie in der Originalserie, gibt es auch im Spinoff eine Erzählerstimme, die alles kommentiert. Während in „How I Met Your Mother“ der alte Ted, gesprochen von Bob Saget („Full House“), seinen Kindern die romantische Geschichte mit allen Höhen und Tiefen erzählt, muss es natürlich auch in der neuen Serie jemanden geben, der diese Rolle übernimmt.

Und das ist niemand geringeres als Kim Cattrall! Wie das US-Magazin Deadline schreibt, spiele Cattrall „die zukünftige Version von Hilary Duffs Figur Sophie, die ihrem Sohn die Geschichte erzählt, wie sie dessen Vater traf“. Was wir aber noch nicht wissen ist, ob die Kult-Schauspielerin nur eine Sprechrolle hat oder ob man sie im Laufe der Serie auch mal zu Gesicht bekommen wird. Kims Serienkollegin Hilary Duff konnte es jedenfalls gar nicht glauben, dass sie bald gemeinsam mit einem ihrer Idole vor der Kamera stehen wird!

Auf Instagram schreibt Duff: „Als Kim Cattrall Ja gesagt hat, habe ich geschrien! Und können wir jetzt bitte ein besseres Foto machen, als dieses hier, das ich aus den Tiefen des Internets ausgegraben habe?“

Dieses Angebot lehnte Kim Cattrall ab

Während sich Kim Cattrall auf ihre bevorstehende Rolle freut, wie sie auf Instagram schreibt, hat sie ein anderes Angebot abgelehnt. Denn natürlich hätte sie im „Sex And The City“-Revival erneut die taffe Samantha spielen sollen. Doch das wollte die 65-Jährige nicht. Offenbar hat sie bereits vor einiger Zeit klargemacht, dass es für sie ausgeschlossen ist, jemals wieder in die – zugegebenermaßen kultige – Rolle zu schlüpfen.

Bei „And Just Like That…“, das ab Dezember 2021 auf Sky zu sehen ist, werden also nur noch Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) sowie Charlotte (Kristin Davis) dabei sein.