Die Schlagzeilen rund um Kanye West reißen nicht ab. Nach seinem Wahlkampfauftritt, bei dem der Rapper in Tränen ausbrach, soll Ehefrau Kim Kardashian nun bereits mit Scheidungsanwälten in Kontakt sein.

Und auch Kanye West wollte sich in der Vergangenheit scheinbar bereits scheiden lassen.

Will Kim Kardashian die Scheidung von Kanye West?

Wie ein Insider gegenüber dem US-Magazin US Weekly ausplauderte, sei Kim Kardashian bereits mit ihren Anwälten in Kontakt. Sie habe sich mit ihnen getroffen, um über die Scheidung zu sprechen. Bereits in der Vergangenheit soll die 39-Jährige scheinbar immer wieder über eine Trennung nachgedacht haben, so die Quelle. Wegen der vier gemeinsamen Kinder habe sie das bislang aber nicht getan. Und auch Kanye wollte sich angeblich bereits scheiden lassen. Das ließ er zumindest selbst via Twitter anklingen.

Wirre Nachrichten auf Twitter

Wie The Hollywood Gossip berichtet, soll Kanye West vergangene Nacht auf Twitter gepostet haben, dass er bereits versucht habe, die Scheidung einzureichen. Zudem machte er seinem Ärger darüber Luft, dass Kim und ihre Mutter Kris Jenner versucht hätten, ihn einweisen zu lassen. Der Tweet ist mittlerweile wieder gelöscht worden. Laut Insidern fürchten Freunde nun, dass Kanyes Verhalten der vergangenen Tage nun endgültig zur Zerreißprobe für die Ehe wird.

Zuletzt sorgte Kanye bei seinem ersten Wahlkampfauftritt – er will für das Amt des US-Präsidenten antreten – für Aufregung. Dort sprach er offen darüber, dass sein Vater ihn angeblich abtreiben wollte. Und auch er selbst habe darüber nachgedacht, seine erste Tochter North West abzutreiben.