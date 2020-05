Dirndl passen richtig gestylt nicht nur zu Volksfesten. Auch Kirtag und die Grillsaison bieten passende Anlässe für den Trachtenlook.

Dirndl: Nicht nur zum Volksfest ein Augenschmaus

Du liebst dein Dirndl und möchtest es am liebsten öfter tragen als nur zu Volksfesten. Wir verstehen dich und haben darüber nachgedacht, wann du es sonst noch ausführen kannst.

Kurz und gut: Mini-Dirndl rocken auch die Gartenparty

Kurze, schöne, schwingende Dirndl sind die perfekten Begleiter für eine Gartenparty. Wenn die Temperaturen nach oben klettern dürfen die Säume ebenfalls ein wenig nach oben rutschen. Doch Vorsicht, zu kurz darf es nicht sein, denn dann wird aus einem lässigen Mini-Dirndl ungewollt ein aufreizendes Outfit. Ganz wunderbar harmoniert ein Mini-Dirndl mit einem passenden Unterrock und einer schönen Bluse. Vergiss nicht die passenden Accessoires, die die Tracht perfektionieren. Greife lieber nicht zu einer schlechten Qualität, denn damit erscheint das Dirndl fast wie ein Kostüm und wird dem Anspruch einer Tracht nicht gerecht. Mini-Dirndl liegen voll im Trend und das zu jeder Jahreszeit, da du mit ihnen vielfältige Styling-Möglichkeiten hast.

Schlicht und schön: Dirndl für (fast) jeden Tag

Schlichte Dirndl sind eine gute Wahl für viele alltägliche Gelegenheiten. Sie sind bezaubernd bis in die Blusenspitzen, ohne sich optisch aufzudrängen. Achte bei der Auswahl auf dezente Farben und harmonische Kombinationen. Damit ein Dirndl alltagstauglich wird und du nicht „overdressed“ wirkst, kannst du einiges tun:

Entscheide dich für ein Dirndl in gedeckten Farben.

Wähle eine Bluse mit halblangen oder langen Ärmeln, mit kleinem Ausschnitt oder Rundhals. Auch hochgeschlossene schlichte Tops in weiß mit oder ohne Spitze eignen sich zum drunter tragen.

Verzichte auf verspielte Bänder.

Wähle ein Rocklänge, die über das Knie reicht.

Trage Sneaker zum Dirndl.

Kombiniere eine passende Strickjacke.

Je geschickter du alltägliche Accessoires, Schuhe und Kleidungsstücke mit deinem Dirndl kombinierst, desto alltagstauglicher wird der Look.

Die Tradition zelebrieren: Ein Kirtag ist wie gemacht für Dirndl

Kirtage sind ideale Plattformen für ein Dirndl. Hier geht es um Tradition und in einer solchen Umgebung kommt ein Dirndl natürlich erst so richtig zur Geltung. Wie wäre es, im September zum Rupert-Kirtag zu fahren und das Dirndl dort auszuführen? Salzburg ist stets eine Reise wert, der Kirtag im zauberhaften Ambiente dieser Stadt einmalig schön. Die Veranstalter sorgen jedes Jahr für zahlreiche Zelte am Dom und auch die alten Fahrgeschäfte dürfen nicht fehlen. Hier herrscht wahre Nostalgie und du kannst dein Dirndl so richtig festlich stylen. Vergiss aber nicht, dass du wahrscheinlich viel laufen wirst, bequem sollte dein Outfit inklusive Schuhwerk trotz des festlichen Anlasses sein.

Alternative: Aufsteirern in Graz

Wer im September lieber nach Graz statt nach Salzburg möchte, findet beim Aufsteirern eine ideale Gelegenheit für einen Tag im Dirndl. Zwischen Ausstellern von Handwerkskunst und Naturprodukten ergänzt ein Madl im Dirndl das traditionsbewusste, charmante Flair der Veranstaltung. Drei Tage dauert die Veranstaltung, die auch eine Bühne für Tanz- und Musikgruppen steierischer Herkunft bietet.

Wanderstiefel und Hut harmonieren gut zum Dirndl. | pixabay.com © flyupmike (CC0 Creative Commons)

Wandern im Dirndl? Ja, bitte!

Dirndl eignen sich ganz wunderbar für ausgedehnte Wandertouren. Marschieren und Mode passen gut zusammen, das haben auch die österreichischen Wanderdamen erkannt. Sie führen ihre Gäste zu besonders schönen Orten in ihrer Heimat und lieben Wandern per se. Zum Dirndl tragen sie selbstverständlich Wanderstiefel und dicke Socken, Hut und Rucksack dürfen nicht fehlen. Das traditionelle Kleid mit groben Stiefeln zu kombinieren verleiht dem gesamten Outfit eine rustikale Note. Gut passt dazu ein Halstuch und unter dem Rock darf man gerne eine Radlerhose tragen. Bei langen Wanderungen hält das verborgene Kleidungsstück die Oberschenkel trocken und schützt sie vor der Reibung.

Modenschau zuhause: Styling-Tricks ausprobieren

Falls dir nicht nach Wandern zumute ist und auch kein geeignetes Fest in zeitlicher Nähe stattfindet, kannst du zuhause ganz in Ruhe ein paar Styling-Tricks zum Dirndl ausprobieren. Wer weiß, vielleicht steckt in dir eine echte Dirndl-Fashionista!

Die Frisur spielt zur Tracht eine große Rolle. Flechtzöpfe in allen Varianten sorgen für einen Extra-Eyecatcher. Praktisch sind sie auch, denn hochgebunden und aus dem Nacken getragen behältst du einen kühlen Kopf, auch wenn es mal heiß hergeht. Probiere neue Varianten aus und trau dich ruhig, ein paar Perlen, Ringe und Bänder mit einzuarbeiten. Auf YouTube gibt es viele stylische Ideen und DIY-Anleitungen – nur Mut, probiere es aus und erfinde deine perfekte Dirndl-Frisur, nicht nur für das nächste Volksfest, sondern ganz privat für dich.

Halsketten und Schmuck generell sind wie die „Kirsche auf der Torte“, wenn es um das Dirndl-Outfit geht. Eine selbst gefertigte Halskette aus einem Samtband in passender Farbe oder traditionell in Schwarz mit einem schillernden Anhänger, gerne auch in Kontrastfarben, verändern deine gesamte Ausstrahlung. Ösen, Ringe, Anhänger, Perlen und Stickereien nach deinem Geschmack zaubern im Handumdrehen aus einem Standard-Dirndl ein individuelle Outfit, in dem du bestimmt jederzeit zum Anbeißen aussiehst.