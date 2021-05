Fans aufgepasst! Endlich wurde der Trailer zum zweiten Teil der 5. Staffel von “Lucifer” veröffentlicht. Und er verrät uns schon einiges über die Handlung der Staffel.

Am 29. Mai können wird die Serie dann endlich wieder auf Amazon Prime bringen!

Erster Trailer zu Staffel 5B von “Lucifer” veröffentlicht

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir erfahren, wie es in der Serie “Lucifer” weitergehen wird. Denn schon am 29. Mai können wir unseren liebsten Teufel auf Amazon Prime wiedersehen und die Serie bingen. Jetzt wurde endlich auch der offizielle Trailer veröffentlicht und löst bereits einige Cliffhänger vom dem Ende des ersten Teils auf.

Achtung, Spoiler! Nachdem Lucifer und sein Zwillingsbruder Michael in einem Kampf versuchen, sich gegenseitig umzubringen, steht plötzlich die Zeit still und ein helles Licht erscheint. Fans vermuteten bereits, was der Trailer jetzt verrät: Gott erscheint auf der Erde, um den Streit zwischen seinen Söhnen zu schlichten. Doch sein Aufenthalt verläuft alles andere als entspannt. Sosehr Lucifer auch versucht, seine Beziehung zu seinem Vater zu retten, es scheint immer alles nach hinten loszugehen. Anscheinend versuchen die beiden es sogar mit einer Paartherapie, wie der Trailer zeigt. Aber die größte Überraschung: Gott will anscheinend in Rente gehen und einem seiner Söhne seinen Platz im Himmel überlassen. Wieder kommt es zu einem Kampf um Macht zwischen Lucifer und Michael. Wer wird am Ende gewinnen?

Wie geht es mit Lucifer und Chloe weiter?

Die wohl größte Frage der Fans wird in dem Trailer allerdings noch nicht beantwortet: Wie geht es mit Lucifer und Chloe weiter? Denn immerhin begann ihre Beziehung wirklich holprig und auch, nachdem sie endlich beide zu ihren Gefühlen stehen, scheint es alles andere als gut zu laufen. Lucifer musste nämlich kurz nach seiner Liebeserklärung zurück in die Hölle, daraufhin gab sich sein Zwillingsbruder Michael für ihn aus und versuchte Chloe zu verführen. Auch die Tatsache, dass Gott Chloe “erschaffen” hat, um sich in den Teufel zu verlieben, trübt die Zweisamkeit der beiden immer wieder. Wird ihre Liebe diese Dramen überstehen? Einen kurzen Einblick bekommen wir bereits im Trailer: Chloe scheint alles andere als begeistert davon zu sein, dass Lucifer sich mit seinem Zwillingsbruder bekämpft, um Gott zu werden. Ob ihre Beziehung das überleben wird? Wir sind gespannt!

Spätestens ab 19. Mai wissen wir dann mehr.