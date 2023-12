Millennials vs Gen Z: Ein Kampf der wohl nie enden wird. Zumindest nicht auf TikTok. Denn dort ist jetzt ein Fashion-Hack aufgetaucht, den unterbewusst offenbar NUR Millennials anwenden.

Zugegeben: An der Behauptung ist etwas dran.

Millennials vs Gen Z: Fashion-Hack entlarvt Millennials

Inzwischen tummeln sich wohl genauso viele Millennials auf TikTok herum wie Leute der Gen Z. Doch sich sofort als Millennial zu entlarven, ist und bleibt etwas, das jede:r vermeiden möchte. Vermutlich, weil die Generation dann einsehen muss, dass sie tatsächlich als „alt“ gilt – und wie wir wissen, ist das etwas, wovor sich Millennials am meisten fürchten. Doch es gibt kleinere Hinweise, die darauf hindeuten, dass man definitiv nicht zur Gen Z gehört.

Aufschluss gibt ein Video auf TikTok, das inzwischen unzählige Male gestitcht worden ist. Millennials sind geschockt und empört. Denn nur ein einziger unscheinbarer Fashion-Hack soll zeigen, ob man Teil der Generation Z ist oder nicht. AUTSCH! Laut dem Video sollen alle, die ihr Shirt vorne einstecken hinten aber nicht, somit ein Millennial sein. Auch bekannt als „French Tuck“ Und Hand aufs Herz: Es stimmt oder? Tut ihr das? Wie wir wissen, hat das niemand geringeres als Tan France in Queer Eye gepredigt. Das Shirt gehört vorne eingesteckt! An diese Regel hält sich Generation Z aber nicht.

Weiterer Hinweis: Hand im Club heben

Es gibt inzwischen unzählige Clips auf der Social Media-Plattform, die ergründen, welche Unterschiede es zwischen den beiden Generationen gibt. So ist eines der jüngsten Erkenntnisse, was das angeht, die Tatsache, dass die Gen Z im Gegensatz zu Millennials im Club nicht die Hände in die Höhe heben.

Aber hey, was sollen Millennials auch machen? Wenn der Song sagt: „Put your hands up in the air“ – dann tut man das halt auch. Well, Millennials es wird Zeit, dass ihr zeigt, dass ihr auch cooler sein könnt als die Gen Z. Schließlich seid ihr mit „Gilmore Girls“, „O.C., California“ und „Gossip Girl“ aufgewachsen. Also bitte: Lasst diese entlarvenden Videos nicht einfach auf euch sitzen 😉