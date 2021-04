Jetzt aber ehrlich: Wer hat denn nicht gerne ein “waschechtes” Live-Konzert-Superstar-Feeling unter der Dusche? Bei deinen liebsten Songs mitsingen macht nicht nur gute Laune und hellt deine Stimmung auf, sondern erweckt auch die Sängerin in dir. Wowza! Wir zeigen dir genau deshalb heute unsere Top 5 Hits für ein ultimatives Duscherlebnis. Egal, wie du dich gerade fühlst: Nach dieser Shower-Jam-Session fühlst du dich garantiert 10x besser! 😉

1. “Call Me Maybe” von Carly Rae Jepsen

Ein Megahit zum Mitsingen: “Call Me Maybe” von Carly Rae Jepsen animiert dich förmlich zum Mitsingen und du kannst deinen Gefühlen absolut freien Lauf lassen! Ein Start in den Tag mit einem Ohrwurm, von dem man nie genug haben kann. Da kannst du auch noch so mies gelaunt sein – dieses Lied wird deine Stimmung wieder aufhellen! 😄 Ob da auch jeder Ton sitzt? Ach, das ist bei diesem aufregenden Duschkonzert dann egal! 😜

via GIPHY

2. “Happy” von Pharrell Williams

Unter der Dusche werden wir alle schon einmal zum musikalischen Superstar. Der Vorhang ist geschlossen, das Wasser läuft und der Sound? Der sitzt! Da probieren wir auch gerne mal verschiedene Duschgels aus, wie die neuen AROMA SHOWERS von Weleda! ❤️ Nicht nur ein absolutes Duscherlebnis, sondern auch mit vier verschiedenen Düften die komplette Shower-Vielfalt für verschiedene Stimmungen. Und zu allen vier Moods passt auch das Lied “Happy” perfekt, denn genau so fühlen wir uns, nachdem wir mit Weleda relaxed, voller Energie, Harmonie oder mit unendlich viel Liebe in den Tag starten!

Pssst: Schaut doch mal in unserer missAPP vorbei – hier suchen wir 100 Testerinnen, die die neuen Weleda AROMA SHOWERS ausprobieren dürfen. 🥰 Einfach mitmachen und mit etwas Glück im Lostopf landen!

Foto: Weleda

3. “I Wanna Dance With Somebody” von Whitney Houston

Achtung, Rutschgefahr! Auch wenn du bei diesem Lied nur noch tanzen und abgehen willst, behalte im Hinterkopf, dass du immer noch unter der Dusche stehst. 😂 Man weiß ja nie! ABER: Es steht euch schlussendlich immer noch das ganze Badezimmer frei einfach durchzutanzen! Einfach der perfekte Song, um beim Fertigmachen einen wegzugrooven … We love it!

via GIPHY

4. “Walking On Sunshine” von Katrina & The Waves

Happy mooood die zweite! Mit “Walking On Sunshine” von Katrina & The Waves zeigst du auch unter Dusche deine Glücksgefühle. Voller Energy und Power kannst du bei diesem Song mitsingen. Das Lied ist gute Laune pur, bei dem all unsere Sorgen und Unsicherheiten gleich den Abfluss hinuntergespült werden. Genau das, was wir nach so einem langen, kalten Winter brauchen! 😉

via GIPHY

5. “Wannabe” von den Spice Girls

So, here’s a story from A to Z: Ein perfekter 90er-Jahre-Hit, weil wir die Dusche nur allzu gerne zu unserer ganz persönlichen Bühne erklären, die Shampoo-Flasche oder den Duschkopf zum Mikrofon umfunktionieren und im Scheinwerferlicht der Deckenlampe zum Superstar mutieren, ist “Wannabe” von den Spice Girls der Song schlechthin für einen meisterhaften Auftritt unter der Dusche. Because… I’ll tell you what I want, what I really, really want! Go girl, and rock yourself! Und noch dazu: Der absolute Ohrwurm für den Tag!

via GIPHY