Wer schon jetzt perfekt auf den Muttertag vorbereitet sein will und seiner Mami mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit einfach mal „Danke“ sagen möchte, sollte sich unsere Geschenktipps mal genauer ansehen.

Viel Spaß beim Stöbern und Inspirieren!

Pflanzen, Deko & Co von Salon Verde

Statt Schnittblumen einfach mal direkt eine Pflanze im Topf schenken! Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – da freut sich Mama bestimmt. Eine tolle Auswahl gibt’s zum Beispiel in den drei Wiener Filialen von Salon Verde. Und nicht nur das: Neben Zimmerpflanzen findet man bei Salon Verde außerdem auch Duftkerzen, Naturkosmetik, süße Deko und vieles mehr! Ein Besuch in einem der Shops lohnt sich auf jeden Fall und für den Muttertag werden Söhne und Töchter fix fündig.

Salon Verde Nordbahnviertel – Bruno-Marek-Allee 24A/Top 1, 1020 Wien

Salon Verde Naschmarkt – Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien

Salon Verde Rochusmarkt – Landstraßer Hauptstraße 14–16, 1030 Wien

Öffnungszeiten Salon Verde:

Mo–Fr: 10.00–19.00 Uhr

Sa: 10.00–18.00 Uhr

Süße Socken von Falke

Man kann doch nie genug süße Socken haben! Da kommt es gerade gelegen, dass Falke zum Muttertag als individuelles Geschenk hochwertige Bestickungen im Onlineshop anbietet. Ein zarter Blumenstrauß oder eine elegante Krone mit dem Schriftzug „MOM“ können nach den individuellen Vorlieben auf die Lieblingsartikel bestickt werden. So entsteht ein persönliches Geschenk, das lange Freude bereitet. Alle Infos dazu und eine große Socken-Auswahl gibt’s online auf falke.com.

Bild: Falke

Kaffee von Tchibo

Den Duft von Kaffee am Morgen verbindet man doch irgendwie immer noch mit Zuhause und Mama! Unser Geschenktipp für den Muttertag: Quality-Time mit Mama und bei einer guten Tasse Kaffee in Erinnerungen an damals schwelgen. Da darf Coffee von Tchibo natürlich nicht fehlen. Online und in den Stores gibt’s eine große Auswahl – und bei dem großen Sortiment findet sich zusätzlich zum Kaffee vielleicht auch noch die ein oder andere Kleinigkeit als Muttertagsgeschenk.

Entspannter Spa-Day im Post Family Resort

Spa-Day? Und dann auch noch Adults only? Klingt traumhaft! Wie wär’s mit einem kleinen Getaway gemeinsam mit Mami? Also wenn das nicht das perfekte Muttertagsgeschenk ist! Das Post Family Resort in der Gemeinde Unken in Salzburg ist der genau der richtige Ort für ein bisschen Auszeit mit Mama. Vor allem das hoteleigene Adults only Spa am Dach lädt zum Entspannen ein. Eingebettet in wunderschöner Natur lässt es sich dort fix abschalten und gemeinsam mit Mami neue Momente schaffen! Alle Infos zu Zimmer, Preisen & Co gibt’s online unter post-familyresort.com

Sacher Torte zum Schlemmen

Weil ein Stück der wohl berühmtesten Torte der Welt einfach nicht genug ist, wollen wir unsere Mütter in diesem Jahr gleich mit einer gesamten Original Sacher Torte überraschen. Hier trifft himmlische Marillenmarmelade auf feinsten Schokogenuss. Die Torte kommt übrigens in einer cuten Holzschachtel, die sich danach bestens wiederverwenden lässt. Erhältlich zum Beispiel in Größe I (16 cm) um 54 Euro in allen Sacher-Shops und online. Zur Auswahl stehen auch Größe II (19 cm, 65 Euro) sowie Größe III (22 cm, 73 Euro).

Wein von den Schwertführerinnen

Sag’s nicht nur mit Blumen – sondern auch mit einer Flasche Wein! Heuer schenken wir Mama eine absolute Gaumenfreude und sagen damit Danke für alles, was sie das ganze Jahr – oder besser gesagt – schon unser ganzes Leben lang für uns tut. Unser Vino of Choice: Die Weine von den Schwertführerinnen aus Sooß. Die beiden Schwestern Kerstin und Sigrid Schwertführer sind Jungwinzerinnen aus Leidenschaft und produzieren ihre Weine inmitten der niederösterreichischen Thermenregion. Ihr Muttertagstipp: Pinot Blanc – Ein Wein, so duftend wie ein Strauß frischer Blumen – oder ein Gelber Muskateller, der schmeckt wie ein Schluck Sonne im Glas!

Jysk Deko für Haus, Garten & Co

Deko-Highlights für Balkon, Garten und Co – darüber freut sich Mama bestimmt! Eine riiiiiesige Auswahl gibt’s aktuell bei JYSK. Vor allem zwei neue Trends erstrahlen dort gerade das Sortiment: „EASE“ und „ENCIRCLE“ stehen für skandinavische Unbeschwertheit, Harmonie, Entspannung und Ruheoasen. Und auch sonst finden sich bei JYSK unzählige Schätze, mit denen ihr euren Mamas zum Muttertag garantiert eine Freude macht! Klickt euch durch den Online-Store oder shoppt in einer der JYSK-Filialen.

Isi Creative Whip für leckere Saucen

Mit diesem Zaubergerät macht man Mama garantiert eine Freude! Der Isi Creative Whip ist ein wahrer Allrounder, mit dem man längst nicht mehr nur Schlagobers zaubert, sondern von süß bis pikant so ziemlich alle möglichen Saucen, Toppings, Dips & Co zubereiten kann. Obendrein kommt das Küchengadget auch noch in den drei verschiedenen Farben weiß, rot und grün daher. Online und in ausgewählten Stores für ca. 80 Euro erhältlich.

Pink Gin zum Anstoßen

Cheers! Ein Hoch auf Mama! Nicht nur am Muttertag, sondern eigentlich das ganze Jahr über feiern wir den wohl wichtigsten Menschen in unserem Leben – und darauf stoßen wir ordentlich an. Statt Sekt und Sprudel dieses Mal mit Gin. Und zwar in einer richtig cuten Variante. Der Pink Gin der Berliner Brandstifter ist eine Kombination aus Kirsch- und Rosenblüten und versprüht absolute Sommerstimmung! Abgerundet mit Holunderblüten, Malvenblüten, frischen Gurken und Waldmeister ergibt sich eine sinnliche Geschmackskomposition. Online erhältlich – 0,7l rund 45 Euro.

Fashion von Peek & Cloppenburg

Fashion zum Muttertag? Lieben wir! Bei Peek & Cloppenburg gibt’s eine Riesenauswahl an jeder Menge stylisher Kleidung und Accessoires. Wer Mamas Geschmack genau kennt, wird dort sicher fündig. Ansonsten macht man zum Muttertag garantiert auch mit einem Shopping-Gutschein eine Freude!

Design-Vase von Vitra

Let’s step it up! Diesen Muttertag werden wir kreativ: Zum wunderschönen Blumenstrauß bekommt unsere Mami auch gleich noch eine Design-Vase dazu! Unser Interior-Piece of Choice: Die Disque Vase aus der Serie Vases Découpage von Vitra. Das Designer-Piece von Ronan und Erwan Bouroullec wird in jeder Wohnung zum absoluten Hingucker und zaubert eurer Mom garantiert ein Lächeln ins Gesicht! Online erhältlich für rund 320 Euro.

Muttertagsbrunch im RAINERS Hotel Vienna

Jetzt wird’s Zeit, Mama mal richtig zu Verwöhnen! Und anstatt ihr wie früher als wir noch Kinder waren, schlechten – aber liebevoll zubereiteten – Kaffee ans Bett zu bringen und sie mit Marmeladenbrot & Co zu überraschen, verzaubern wir sie endlich mit richtig gutem Brunch! Saisonale Köstlichkeiten laden beim Muttertagsbrunch im RAINERS Hotel Vienna zum Genießen im 4-Sterne-Ambiente ein. Der mit zwei Hauben prämierte Küchenchef Lukas Pototschnig zaubert aus vorwiegend regionalen Zutaten feinste Kulinarik mit „modernem Dreh“. Ob süß oder herzhaft, mit Fleisch, vegetarisch oder vegan, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und neben gutem Essen gibt’s außerdem auch noch Quality-Time mit der Family – was will man mehr!

Preis: 39,90 Euro pro Person

Wann: Sonntag 12.5., von 12 bis 15 Uhr

Wo: RAINERS Hotel Vienna, Gudrunstraße 184, 1100 Reservierung und Infos unter https://www.rainer-hotels.at/rainers/das-hotel/kulinarik/brunch-spezialitaeten

Badebomben & Co von Lush

Auch unsere Mamas brauchen hin und wieder einen Selfcare-Tag und ein bisschen Me-Time. Und wie geht das besser als mit den Produkten von Lush? Pünktlich zum Muttertag gibt es dafür eine eigene Kollektion voller Selfcare Goodies. Darunter etwa eine ultra-süße Bienen Sheet Maske, zahlreiche Badebomben mit Blumenduft und Duschgel mit beruhigender Kakaobutter. Wenn es ein bisschen mehr sein darf gibt es auch einige Bundles und Geschenkboxen mit Badebomben, Duschgel und Co. Unser Favorit ist die Happy Mother’s Day Geschenkbox. Sie beinhaltet sieben Türchen mit Badebomben, Duschgel und Körperlotion und macht aus dem Muttertag gleich ein einwöchiges Selfcare-Spektakel.

Die Happy Mother’s Day Box ist in den Lush Stores und online erhältlich und kostet rund 68 Euro.

Bild: Lush

Schöne Erinnerungen mit Cewe Fotobuch

Geschenke mit sentimentalem Wert sind doch eigentlich immer die besten; ganz besonders zum Muttertag. Bei Cewe gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, eurer Mama eine Freude zu machen. Wie wäre es etwa mit einem Fotobuch von eurer letzten gemeinsamen Reise oder einigen schönen gemeinsamen Erinnerungen? Das Zusammenstellen der Alben ist mithilfe der eigenen Software von Cewe wirklich super simpel und mit Stickern, Texten und Co habt ihr die Möglichkeit, das Album noch persönlicher zu gestalten. Und das Beste: beim gemeinsamen Durchblättern am Muttertag könnt ihr als Familie gemeinsam in Erinnerungen schwelgen!

Die Cewe-Fotobücher gibt es in den unterschiedlichsten Größen und Ausführungen. Der Preis richtet sich je nach Größe, Umfang und Finish.

Bild: Cewe

Stylishe Sonnenbrille von Silhouette

Wie wäre es mal wieder mit einer hübschen neuen Sonnenbrille, damit unsere Mütter perfekt für den anstehenden Sommerurlaub gerüstet sind? Das österreichische Label Silhouette hat eine unglaublich große Auswahl an super stylischen Brillen, bei der bestimmt für jede Mama etwas Passendes dabei ist. Zum Beispiel jenes elegante Model in einem trendigen Rosa mit dem Namen „Cap d’Ail“, das sofort Urlaubsfeeling in uns auslöst. Zu kaufen online, um 310 Euro. P.S.: Wer mit dieser Farbe nichts anfangen kann, hat die Wahl zwischen drei weiteren Farben!

Bild: Silhouette

Augenpflege von Declaré

Kann man je genug Augenpflege haben? Die klare Antwort: Nein! Umso mehr werden sich unsere Mütter mit Sicherheit über ein Pflegeset von Declaré freuen. Die hochwertigen Produkte aus der Schweiz versorgen die empfindliche Haut rund um die Augenpartie mit Inhaltsstoffen, die sowohl gegen Hautalterung als auch Augenschatten und den allseits bekannten „Puffy Eyes“ wirken. Zur Wahl stehen etwa ein Make-up-Entferner für sensible Haut (29,90 Euro), ein Eye Lifting Serum (47,50 Euro), ein Eye Fluid (32,90 Euro), ein Revitalizing Gel (24,90 Euro), eine Firming Eye Cream (32,90 Euro), eine Nutrilipid Eye Cream (36,90 Euro) sowie eine Vitamin A Booster Eye Cream (36,90 Euro). Erhältlich online und im Handel.

Bild: Declaré

Be My Friend Giftset für Me-Time-Momente

Für unsere ganz persönliche Superheldin gibt’s am Muttertag natürlich nur das Beste! Wir finden, es wird Zeit, dass Mama jetzt richtig verwöhnt wird – und sich ruhig auch ein bisschen Me-Time gönnen darf. Das perfekte Geschenk dafür kommt von einem heimischen Beautylabel aus Salzburg. BE (…) MY FRIEND setzt auf vegane Inhaltsstoffe, die unsere Mütter garantiert zum Strahlen bringen. Unser Geschenktipp: Das Geschenkset BE PEELED und BE TOUCHED MY FRIEND. Die natürlichen Inhaltsstoffe wie Sonnenblumen-, Rizinus-, Mandel-, Zirbelkiefer- und Jojobaöl im reichhaltigen Bodyöl, sowie Steinsalz aus Bad Aussee im hochwertigen Peeling, sorgen für eine gründliche und schonende Reinigung. Das Geschenkset ist online ab 89 Euro erhältlich.

Beauty Bundle von Badagoom

Wir bringen Mama zum Strahlen! Und zwar von innen und außen mit den Premium-Vitamin-Gummies von Badagoom. Perfekter Geschenktipp zum Muttertag: Das Beauty Bundle! Vollgepackt mit Vitaminen, ist es eine ideale Ergänzung zur täglichen Pflegeroutine. Die Sorte Apple Cider Vinegar enthält Vitamin B3, das zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen psychischen Funktion beiträgt. Die

Beauty Gummies mit Biotin und Zink fördern mit den enthaltenen Mikronährstoffen schönes Haar, gesunde Haut und kräftige Nägel. Die Vitamin D3 Gummies liefern eine tägliche Portion Sonnenschein und helfen dabei, die normale Funktion deines Immunsystems aufrechtzuerhalten. Abgerundet wird das Set von der Sorte Relax, die mit Ashwagandha zur emotionalen Balance beiträgt. Im Online-Shop aktuell für rund 65 Euro erhätlich.

J. Hornig „Lac Kivu“ – Kaffee von Müttern aus Ruanda

Von Kaffee kann man einfach nicht genug haben und ist in unseren Augen immer noch eines der besten Muttertagsgeschenke. Unser Coffee-Tipp: Der „Lac Kivu“ aus der J. Hornig Spezialitätenkaffee-Reihe! Denn der schmeckt nicht nur gut, sondern mit dem Kauf des Filterkaffees werden obendrein alleinerziehende Mütter in Ruanda unterstützt. Die Bohnen für „Lac Kivu“ werden im direkten Handel von Bwishaza bezogen, einer Kooperative aus Ruanda, die vorrangig Frauen und alleinerziehende Mütter einstellt, um diesen eine Perspektive zu geben. Die Bohnensorte heißt Bourbon und verdankt ihre hohe Qualität dem äußerst nährstoffreichen vulkanischen Boden am Kivusee in Ruanda. Vollendet werden sie in der J. Hornig Kaffeebar in Wien, wo die Bohnen von Geschäftsführerin und Head Barista Barbara Bauer mit individuellem Röstprofil traditionell auf der Trommel geröstet werden. So entsteht eine süße Filterkaffeeröstung mit blumiger Note und Aromen von Steinfrucht, Hagebutte und Himbeermarmelade. Passt perfekt zum Blumenstrauß für die Mama. Erhältlich um 19,99 Euro in der J. Hornig Kaffeebar sowie im Onlineshop unter www.jhornig.com