Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Italiens berühmteste Influencerin Chiara Ferragni und ihr Ehemann, Rapper Fedez, haben sich getrennt. Das gesteht der 34-Jährige jetzt in einem tränenreichen Interview.

Einen Grund für das Liebes-Aus nannte Fedez allerdings nicht.

Liebesdrama bei Chiara Ferragni und Fedez

Wer der wohl bekanntesten Mode-Influencerin der Welt, Chiara Ferragni, folgt, wird bemerkt haben, dass es recht still um sie geworden ist. Während sie vor wenigen Monaten noch nahezu jede Minute ihres Alltags mit ihren fast 30 Millionen Followern geteilt hat, sind es jetzt nur noch vereinzelte Schnappschüsse. Auch auf Pärchenbilder oder Videos von Chiara und Fedez, ihrem langjährigen Ehemann, warten ihre Fans vergeblich. Daher gibt es bereits seit Anfang des Jahres Spekulationen über eine Trennung.

Dazu kommt die Tatsache, dass beide ihre zwei Kinder, Leone (6) und Vittoria (3) seit kurzem nur noch ohne Gesicht zeigen. Für die meisten DAS Indiz, dass Chiara und Fedez inmitten einer Scheidung stecken. Denn: Lässt sich ein Ehepaar scheiden, darf es gemeinsame minderjährige Kinder nicht mehr ohne die Einwilligung des Ex-Partners bzw. der Ex-Partnerin auf Social Media zeigen. Offiziell geäußert haben sich aber bisher weder Chiara Ferragni noch Fedez zu den Scheidungsgerüchten.

Trennung ist offiziell

Immer wieder deutete Chiara an, dass sie eine schwere Zeit durchmache und sich gerade in der Phase der Heilung befinde, wie sie auf Instagram postete. Doch was genau in ihrem Leben vorgeht, verriet die 36-Jährige bislang nicht. Dafür hat sich jetzt ihr Noch-Ehemann in einem emotionalen Interview im italienischen Fernsehen zu Wort gemeldet. In der Sendung „Belve“ auf Rai2 gestand der Musiker unter Tränen, dass er und Chiara sich tatsächlich getrennt haben.

In den acht Jahren Beziehung und der fünfjährigen Ehe von Chiara und Fedez gab es so einige Hürden, die sie auch in ihrer gemeinsamen Dokuserie „The Ferragnez“ thematisierten. Dort besuchten sie eine Paartherapie, um an ihren Konflikten zu arbeiten. Auch die schwere Tumorerkrankung von Fedez war dabei ein Thema. Am Ende scheinbar alles zu viel für die beiden, die in Italien als das wohl berühmteste Paar des Landes galten. „In dieser Beziehung haben wir eine Krankheit durchgemacht, drei schwierige Jahre, die wir leider nicht überstanden haben“, zeigt sich Fedez in dem TV-Interview traurig.

Pantone-Gate soll Ehe zerstört haben

Auch wenn Fedez offen über das Liebes-Aus mit Chiara sprach, nannte er dennoch keinen offiziellen Trennungsgrund. Mitschuld an der zerbrochenen Ehe könnte allerdings ein Spendenskandal rund um die bekannte Influencerin sein, der vergangenes Jahr kurz vor Weihnachten die Runde machte. Demnach soll sich die 36-Jährige angeblich an einer Charity-Aktion bereichert haben, bei der ein Pantone-Kuchen im Chiara-Design den Eindruck erweckte, Spenden für ein Kinderkrankenhaus in Turin zu sammeln. Doch offenbar hat das Krankenhaus keinen Cent davon bekommen, wie es laut mehreren Medienberichten heißt.

Die Folge: Chiara hat sich mehrere Monate lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und steckt jetzt mitten in einem Gerichtsverfahren. Das Kuchen-Gate soll allerdings auch dazu beigetragen haben, dass ihre Ehe zerbrochen ist, wie Fedez weiter berichtet.

Hoffnung auf ein Liebes-Comeback?

Böses Blut scheint es zwischen den beiden Stars jedoch nicht zu geben. Denn in dem Interview hatte Federico Leonardo Lucia, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, nur gute Worte für seine Noch-Ehefrau übrig. „Was auch immer passiert: Chiara wird immer die Mutter meiner Kinder sein und immer die wichtigste Frau in meinem Leben – unabhängig davon, ob die Liebe weitergeht oder nicht“, so der 34-Jährige. Deutet er damit ein mögliches Liebes-Comeback in der Zukunft an?

Fans aus aller Welt zeigen sich jedenfalls erschüttert darüber, dass das einstige Traumpaar jetzt erstmal getrennte Wege gehen wird. Fedez erhofft sich nach seinem TV-Geständnis jedenfalls nur eines: Die Stimmung solle sich nun endlich „entspannen“ können.