Für alle „Sommerhaus der Stars“-Fans gibt es erfreuliche Nachrichten: RTL+ hat ein Spin-Off zum heiß begehrten Reality-Format angekündigt! Ab sofort dürfen sich auch Paare ohne Promistatus bewerben. Für sie geht es dann in „Das Sommerhaus der Normalos“.

Insgesamt werden für die Sendung acht Paare gesucht.

Sommerhaus der Nicht-VIPs in the making

Was ist das Erste, das euch einfällt, wenn ihr an die Reality-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ denkt? Gossip? Streit? Drama? Unser erster Gedanken dazu ist ganz klar: DRAMA, ganz viel Drama! Fans der beliebten Show dürfen sich nun freuen, denn RTL+ verkündete in einer Aussendung, dass das heiß begehrte Format offiziell einen Ableger bekommen wird. Das Sommerhaus bei Bocholt öffnet erstmals auch seine Pforten für Nicht-VIPs“, heißt es in der Ankündigung auf Instagram. Say whaaaat? Ja, richtig gelesen!

Der Streamingdienst ist offiziell auf der Suche Paaren ohne Promistatus, die einen Platz im „Sommerhaus der Normalos“ ergattern möchten. Bewerbungen sind ab sofort möglich, insgesamt werden am Ende acht Paare ausgesucht. „Im Kampf um den Sieg müssen die Reality-TV-Neulinge dieselben verrückten Aufgaben meistern wie ihre prominenten Vorgänger: von schrägen Spielen über die emotionalen Nominierungen bis hin zum nervenaufreibenden Wettstreit um den Einzug ins Finale“, heißt es in der Aussendung. Sendetermin sowie weitere Informationen zur Sendung wurden bisher jedoch nicht bekannt gegeben.

Vorfreude auf Normalo-Edition ist groß

Wie man sich schon denken könnte, sorgte die Ankündigung auf Instagram für großes Aufsehen. Trash-TV-Fans sind scheinbar von der Idee über ein Sommerhaus mit Normalos SEHR begeistert, wie wir zumindest aus den Kommentaren herauslesen können. „Genau darauf habe ich gewartet. Mein Sprungbrett“, schrieb eine Userin. Eine andere Person hingegen kommentierte: „Boar das wäre doch mal ne Herausforderung 😳🥳😂🤝 ich hab da Bock drauf“.

Doch nicht nur Normalos sind schon auf das Spin-Off gespannt, sondern auch einige Reality-Persönlichkeiten. Ex-Sommerhaus-Kandidatin Walentina Doronina kommentierte unter den Beitrag: „Lief die letzte Staffel so gut von den Quoten her? 😂 dankt uns später“. Couple-Duo Walentina und Can sorgten in der vergangenen Staffel der Promi-Edition nämlich für jede Menge Gesprächsstoff, daher die Anspielung auf die Quoten. Auch Tara Tabitha teilt ihre Begeisterung: „Oh ja! Geile Idee! Bin gespannt welche Charaktere da so dabei sein werden! 💃🏻“, schrieb sie in der Kommentarspalte. Wie sich die Reality-TV-Neulinge im Sommerhaus bei Bocholt so schlagen werden und wie viel Drama uns unter den non-VIPs erwartet wird? Wir können es kaum erwarten – bring the Action!

„Das Sommerhaus der Normalos“ (AT) ist eine Produktion von Seapoint Productions für RTL+. Der Release auf RTL+ wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.