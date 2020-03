Im ÖFB-Cup Halbfinale wird es heiß: Salzburg vs. LASK. Wo gibt es das Spiel als Livestream live im Internet und live im TV zu sehen?

Es ist das Duell des Tabellenführers gegen den Serienmeister in Österreich: Red Bull Salzburg vs. LASK Linz. Die Linzer thronen mit derzeit sechs Punkten Vorsprung auf die Bullen an der Tabellenspitze und wollen ihren jüngsten 3:2 Sieg in Salzburg im Cup wiederholen.

Die Salzburger hingegen sind nach den letzten Wochen angeschlagen: Eine Niederlage gegen Frankfurt, eine Niederlage gegen Altach, dazu nur ein Unentschieden gegen die Wiener Austria. In der Europa League ist man ausgeschieden, in der Liga hinkt man hinterher – folgt im Cup die Trendwende?

Red Bull Salzburg – LASK live im TV

Für alle Fans des österreichischen Fußballs gibt es bezüglich der Übertragungsrechte zur Bundesliga bekanntermaßen nur wenig Freude. Die Rechte liegen beim Bezahlsender Sky, der die Liga exklusiv übertragen darf. Nur sehr, sehr selten laufen via A1 auch Spiele frei empfangbar.

Im ÖFB-Cup ist die Situation eine andere, denn hier hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich alle Übertragungsrechte gesichert. Das heißt: Den Halbfinalschlager seht ihr live in ORF1.

Salzburg – LASK als Livestream im Internet

Auch was die Livestreams im Internet betrifft, können sich Fußballfans bezüglich des ÖFB-Cups freuen. Der ORF wird die Partie Salzburg vs. Linz auch im Internet streamen. Das funktioniert entweder über die Browserseite von sport.orf oder über die zugehörige mobile App.