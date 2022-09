Und täglich grüßt das Murmeltier: Auf Social Media macht wieder einmal ein gefährlicher Trend die Runde. Diesmal unter dem Pseudonym „Sleepy Chicken“-Challenge. Die US-Arzneimittel-Behörde warnt jetzt vor dem Trend.

Kommt also erst gar nicht auf die Idee, die Challenge auszuprobieren!

„Sleepy Chicken“: Das steckt hinter dem Trend

Schonmal auf die Idee gekommen, ein Hühnchen in einem Erkältungssaft zu kochen? Nein? Gut so! Denn ein gefährlicher TikTok-Trend macht im Netz die Runde … ja, schon wieder! Diesmal nennt sich das Ganze „Sleepy Chicken Challenge“. Dass die Challenge jedoch drastische Folgen mit sich bringen kann, scheinen wohl die wenigsten zu wissen. Doch was hat es mit dem Hype auf sich?

Hinter dem „Sleepy Chicken“ steckt … ja nennen wir es mal ein Rezept. Dabei wird eine Hühnerbrust mit Hustensaft aufgekocht. Durch das Braten im Arzneimittel nimmt das Hendl eine blaue Farbe an und soll dadurch besonders gut schmecken. Jaaa, das lassen wir jetzt mal so stehen. Denn Geschmack können wir natürlich nicht beurteilen. Die eigentliche Intention hinter dem Hype ist aber: Man soll durch den Verzehr des „Müden Hähnchens“ besonders gut schlafen. Doch die Medizin ist sich einig: Der Trend birgt Risiken und sollte nicht nachgemacht werden.

Deshalb warnen Experten vor dem Trend

Es ist allgemein bekannt, dass es durchaus Sinn macht, sich an bei Arzneimittel an die vorgegebene Packungsbeilage zu halten. Die maximale Menge, die in der Regel von dem Hustensaft eingenommen werden soll, ist demnach maximal eine Verschlusskappe. In einem viralen Video, das mittlerweile gelöscht wurde, wird allerdings die Hälfte der gesamten Flasche über das rohe Hähnchen gegossen.

Dass der Trend Gefahren birgt, bestätigt auch die amerikanische Arznei- und Lebensmittelbehörde FDA. Diese warnt nun eindringlich vor den schwerwiegenden Folgen, die das „Sleepy Chicken“ verursachen kann. Denn durch das Erhitzen des Saftes verdunstet sowohl das Wasser als auch der enthaltene Alkohol in dem Medikament. Übrig bleibt der Wirkstoff, dessen Konzentration sich durch die Hitze verstärkt.

Laut „BuzzFeed“ kursiert das Rezept bereits seit 2017 im Netz und geht aktuell wieder viral. Die FDA rät daher allen Eltern, vor allem ihre Kinder vor dieser gefährlichen Challenge zu schützen.