Kennst du das? Es gibt Tage, an denen könntest du die Welt zerreißen und dann gibt es wieder Tage, an denen du nur im Bett liegen willst? Wir können dir sagen: Wenn du an den Tagen, an denen du die Welt zerreißen möchtest, deine Energie und Zeit in wirklich coole Projekte steckst, hast du gewonnen! Du glaubst uns nicht? Dann solltest du dringend weiterlesen. 😉

1. Die 80-20-Regel

Hast du schon einmal von Pareto-Prinzip gehört? Nein? Sie besagt, dass wir oft schon mit nur 20 Prozent Einsatz 80 Prozent des angepeilten Ergebnisses erreichen. Was das für unser Ideen und Projekte heißt? Wir können – sofern wir das Prinzip richtig anwenden – so viel mehr erreichen als wir denken. Bei richtiger Priorisierung lassen sich bereits mit nur 20 Prozent aller Bemühungen häufig schon 80 Prozent der ToDos erledigen.

via GIPHY

2. Werde Artivist!

Jede große Veränderung fängt mit dem ersten Schritt an! Egal welche Projekte du stemmen möchtest: Such dir am besten Vorbilder, die dir als Inspiration dienen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem der Artivisten aus dem Lavazza-Kalender 2022 ? Die sechs darin dargestellten Persönlichkeiten sind es auch, die sich durch ihre Kunst bemühen, die Welt jeden Tag zum Besseren zu verändern. Eine der Artivisistin ist Straßentänzerin Shamell Bell. Sie kämpft gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie – ein wahrlich cooles Engagement.

Mit dem Hashtag #ICanChangeTheWorld startet Lavazza einen Aufruf und animiert jede und jeden einzelnen dazu, die Welt ein Stück besser zu machen. Wie veränderst, beeinflusst, verschönerst, bewegst, bereicherst du die Welt? Zeig über deinen eigenen Social Media Account, wie du die Welt nachhaltig veränderst und verwende dabei den Hashtag #ICanChangeTheWorld.

3. Gönn dir Pausen

Ja, wir wissen es: Wenn, dann wollen wir alles sofort und jetzt gleich. Doch das kann nicht nur unsere Pläne durchkreuzen, sondern auch unnötig Energie kosten. Also beachte unbedingt, dass du dir selbst Pausen und vor allem immer genügend Vorlaufzeit einplanst. Niemand ist geholfen, wenn du dich am Weg, die Welt zu verbessern, selbst ausbrennst – also take care! <3

via GIPHY