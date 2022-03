CBD-Produkte: Anti-Aging-Wundermittel aus der Natur

VIPs in Hollywood haben DAS Anti-Aging-Mittel schon lange für sich entdeckt: CBD in Ölen, Cremes und Co. Mandy Moore schwört bereits seit Langem auf ihre exklusive CBD-Cream gegen schmerzende Füße. Doch die natürliche Wunderwaffe kann noch mehr.

Natürlich schön: strahlende Haut dank dieses Naturwunders

Jugendliche Haut ohne unschöne Pickel oder trockene Stellen. Was die besten Beautyfoods und Wasser nicht schaffen, kann CBD. Stars und Sternchen schwören darauf. Nun gibt es die CBD-Produkte auch für jedermann. Der Weg zum besten CBD-Öl muss auch gar nicht kostspielig sein.

Mittlerweile gibt es CBD-Cremes, -Öle und Co. in höchster Qualität zu attraktiven Preisen. Durch die Wirkstoffzusammensetzung sind sie eine wahre Geheimwaffe gegen Neurodermitis, Entzündungen, trockene Haut, Akne oder Schuppenflechte. Fahler Teint war gestern, ab jetzt gibt es den ultimativen Glow, auch für reife Haut.

Faltenreduktion mit einem Fingertipp

Mimik-falten sind zwar äußerst charmant, werden dennoch nur ungern mit all ihrer Tiefe zur Schau gestellt. CBD bietet durch die enthaltenen Antioxidantien wirksame Kräfte gegen die sichtbaren Spuren der Zeit. Die antioxidative Kraft wirkt freien Radikalen entgegen und kann Entzündungen deutlich lindern. Abhängig von der CBD-Konzentration im Pflegeprodukt treten Veränderungen häufig schon im Soforteffekt auf. Die Faltentiefe wird vermindert, fahler Teint und Hautrötungen deutlich reduziert.

Tipp: keine schmerzenden Füße dank CBD

CBD-Öl wird eine schmerzlindernde Wirkung zugesprochen. Viele Stars nutzen die öligen CBD-Produkte bereits, um sich für den Gang über den roten Teppich mit ihren High Heels vorzubereiten. Damit Ballen und Zehen durch die schmale Schulform und die hohen Stöckel nicht schmerzen, wird das Öl schon vorsorglich auf die möglichen betroffenen Stellen aufgetragen.

Ist CBD in Pflegeprodukten europaweit legal?

Was Stars und Sternchen in den USA können, kann jeder auch in Europa – aber wirklich legal? Ja, denn das in den Cremes enthaltene Cannabidiol hat eine kaum nachweisbare THC-Menge und ist damit auch hierzulande rein rechtlich erlaubt. Gewonnen wird das CBD für die Kosmetikindustrie vor allem aus Industriehanf, was ebenfalls legal ist.

Frischekick mit Wasser – darum ist Trinken so wichtig für die Haut

Die Popikone Madonna schwört darauf: Wasser trinken. Sie gibt monatlich ca. 10.000 USD für ihren Wasserkonsum aus. Andere Stars sowie Spitzensportler tun es ihr gleich. Wasser scheint nicht nur ein wahrer Jungbrunnen zu sein, sondern auch der unnachahmliche Gesundheitskick.

Auch Experten sind sich sicher, dass Wassertrinken für ein natürlich schönes Hautbild essenziell ist. Wassermangel schadet nicht nur dem Organismus, sondern hinterlässt auch unschöne Spuren auf der Haut. Wer täglich über einen längeren Zeitraum weniger als die empfohlenen 1,5–2 l täglich trinkt, sieht die negativen Folgen an der Haut: blass, eingefallen, trockene Stellen,.

Der Flüssigkeitsmangel sorgt für eine geringere Durchblutung, was den Abtransport von Schlackstoffen hemmt. Trotz umfangreicher Hautpflege trocknet die Haut häufig aus und ist Brutstätte für Pickel und andere

Aber auch zu viel Wasserkonsum kann der Gesundheit schaden. Deshalb am besten die eigene optimale Wassermenge nach folgender Faustformel bestimmen: 30–40 ml/Tag je Kilogramm Körpergewicht. Sportliche Aktivität bedingt einen höheren Flüssigkeitsbedarf, auch darüber sind sich Experten einig.

Wer zu viel Wasser trinkt, kann eine Intoxikation (Wasservergiftung) erleiden. Symptome dafür sind u. a. Atembeschwerden, Krämpfe, ein beschleunigter Herzschlag oder enorme Wasseransammlungen im Gewebe.

Tipp: Infused Wasser aus Hollywood

VIPs schwören nicht nur auf CBD für Haut und Vitalität, sondern auch auf ein ganz besonderes Wasser: Infused Wasser.? Infused Water oder deutschen Namen verwenden. Es hilft, zu entschlacken und die Stoffwechsel anzuregen; ohne faden Geschmack. Der Clou: Das Wasser wird nach Belieben mit verschiedenen Früchten, Gemüse oder Kräutern verfeinert. Wasser mit Limette und Thymian hilft beispielsweise, Heißhungerattacken vorzubeugen.

Wassermelone und Gurke hingegen versorgen den Körper mit einem extra Kick aus Vitamin C und A und bringen vor allem bei enormer Hitze eine gelungene Kühlung. Erfrischung bietet auch ein Wasser mit Orange und Basilikum. Das Aroma erinnert nicht nur an laue Sommerabende in Italien oder Spanien, sondern Basilikum wirkt zusätzlich entzündungshemmend und antibakteriell.