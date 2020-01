Ein neues Jahr bringt viele Veränderungen. Manchmal hat man so viele Pläne, man weiß gar nicht genau, auf was man sich zuerst konzentrieren soll. 2020 steht zudem im Zeichen des Mondes und legt für viele Sternzeichen einen neuen Fokus.

Darauf solltest du dich dieses Jahr laut deinem Sternzeichen besonders konzentrieren:

Steinbock

Das Stichwort für den Steinbock ist dieses Jahr Individualität. Höre mehr auf dich selbst und schlage nur jene Wege ein, die du auch persönlich für richtig hältst. Höre mehr auf deinen Instinkt. Wenn du dir selbst vertraust, können neue Ideen zu großen Erfolgen führen. Nimm dir außerdem mehr Zeit für dich und versuche, weniger zu arbeiten.

Wassermann

Der Wassermann sollte 2020 auf Heilung setzen. Du gehörst zu jenen Menschen, die sich vorwiegend um andere kümmern und nur selten auf sich selbst konzentrieren. Deswegen sind deine Gefühle oft vernachlässigt. Kümmere dich dieses Jahr mehr um deine eigenen Emotionen und versuche, alte Verletzungen aufzuarbeiten und heilen zu lassen. Ist dieser Prozess erstmal abgeschlossen, kannst du dich auf neue Dinge konzentrieren. Probiere etwas aus, das du immer schon einmal erleben wolltest und habe keine Angst, zu versagen.

Fische

Für Fische wird die Gemeinschaft 2020 eine wichtige Rolle spielen. Konzentriere dich heuer auf deine Liebsten und pflege deine bestehenden Freundschaften. Versuche auch, neue Kontakte zu knüpfen und erweitere dadurch deinen Horizont. Denn eine Community kann dir genau die Sicherheit geben, die dir bisher im Leben gefehlt hat.

Widder

Der Widder konzentriert sich heuer am besten auf Führung. Denn die Sterne stehen gut dafür, 2020 zum richtigen Anführer zu werden. Deswegen solltest du dieses Jahr so oft es geht, Verantwortung übernehmen. Trotzdem solltest du dich auch darauf konzentrieren, etwas weicher zu werden und ehrlich mit deinen Emotionen umzugehen. Denn auch das macht einen starken Anführer aus. Öffne dich deinen Mitmenschen mehr.

Stier

Der Stier sollte 2020 so viele Abenteuer erleben, wie es geht. Versuche, dich heuer nicht penibel an Pläne zu halten. Probiere Dinge aus, die du sonst nie tun würdest. Das gilt für kleinere Unternehmungen genauso wie für Urlaube. Spontanität bringt frischen Wind in deinen Alltag und könnte ganz neue Türen für dich öffnen.

Zwilling

Für den Zwilling bringt das Jahr 2020 viel Veränderung. Probiere neue Sachen aus und lass dich auf alles ein, was auf dich zukommt. Versuche auch, dich etwas mehr zu öffnen und gehe mehr auf deine Mitmenschen ein. Steck’ dir aber auch Ziele, die du bis zum Ende des Jahres erreichen möchtest. Das kann dazu führen, dass du im Dezember dein Leben komplett umgekrempelt hast – im positiven Sinne natürlich.

Krebs

Für das Sternzeichen Krebs geht es 2020 um Beziehungen. Dabei ist nicht nur von der Liebe die Rede, sondern auch von platonischen Freundschaften. Lege den Fokus heuer auf deine sozialen Kontakte. Wie sieht es in deiner Partnerschaft aus? Bist du glücklich? Wie verhältst du dich gegenüber deinen Freunden und deiner Familie? Finde heraus, in welche Beziehungen du vielleicht noch etwas mehr Zeit und Mühe investieren möchtest.

Löwe

Der Löwe sollte 2020 den Fokus auf Minimalismus legen. Und zwar in allen Lebensbereichen. Versuche kein Drama mehr zu starten und aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Vereinfache dein Leben ein bisschen. Das beginnt dabei, wie du im Streit reagierst und hört bei deinem extrem vollem Terminkalender auf. Du musst lernen, die Dinge loszulassen, mit denen du nicht zufrieden bist, und die Dinge zu begrüßen, die dich dazu bringen, dich in deiner eigenen Haut wohl zu fühlen. Nimm nur noch die Termine wahr, die dir auch wirklich wichtig sind. Auch, was deine materiellen Besitztümer angeht, kannst du 2020 etwas herunterschrauben.

Jungfrau

Für Jungfrauen dreht sich heuer alles um den kreativen Ausdruck. Versuche weniger perfektionistisch zu sein. Dieses Jahr solltest du dich darauf konzentrieren, deine kreative, aber auch romantische Seite zum Ausdruck zu bringen. Davon profitieren auch alle Lebensbereiche. Deiner Arbeit verleihst du dadurch neuen Schwung und auch dein Privatleben erfährt viele positive Veränderungen.

Waage

Die Waagen sollten sich 2020 um ihr Zuhause kümmern. Das beginnt schon dabei überhaupt zu definieren, wo sie sich am wohlsten fühlen. Und dann versuche, diesen Ort zu schön und perfekt zu machen, wie es nur möglich ist. Hör auf damit, ständig nur für andere zu arbeiten und komme erstmal in deinem inneren Zuhause an.

Skorpion

Der Skorpion darf heuer ganz in Businessman-Manier networken. Denn ein gutes Network ist im Job, aber auch in vielen anderen Bereichen, die halbe Miete. Eine gute Beziehung ist nicht nur für die Arbeit förderlich. Die Zeit ist außerdem gekommen, an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten und endlich über dich und deine Entscheidungen sicher zu sein.

Schütze

Das Sternzeichen Schütze kümmert sich heuer am besten um seine Finanzen. Nimm dir dieses Jahr die Zeit, um zu sparen und deine Geldanlagen in Ordnung zu bringen. Du wirst sehen, dass es sich im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt, sich ein kleines finanzielles Polster zu schaffen. Konzentriere dich aber auch mehr auf deine Freunde und deine sozialen Kontakte. Dann sollte 2020 ein ausgewogenes und erfolgreiches Jahr für dich werden.